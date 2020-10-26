Американская певица и актриса Дженнифер Лопес в очередной раз покорила поклонников эффектным аутфитом. Она предстала перед публикой в любимом кардигане, который дополнила стильными аксессуарами.

Дженнифер Лопес является иконой стиля для многих модниц в разных уголках мира. Даже ее повседневные образы создают фурор в сети и вызывают активные обсуждения. В частности, без внимания не остался look, в котором ее недавно заметили на улицах Лос-Анджелеса.

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Образ Дженнифер Лопес

Голливудская звезда побывала в Калифорнии в осеннем look, который точно подойдет каждой девушке. Она надела черные широкие брюки и белую блузку с пикантным декольте, которое красиво подчеркнуло ее пышный бюст. Поверх блузки знаменитость надела красивый вязаный кардиган, в котором уже появлялась на публике. Такой аутфит звезда дополнила черной массивной обувью на каблуке.

Волосы Джей Ло собрала в хвост сзади. Также соединила look с черным головным убором с красивым кружевом. Ее уши украшали любимые серьги-кольца, а на лице красовался безупречный макияж в коричневых оттенках, который хорошо подчеркнул красоту Дженнифер.

Однако самым ярким акцентом look для прохладной погоды стала стильная кружка, украшенная стразами. Лопес завершила аутфит маникюром бордового цвета.

Дженнифер Лопес в штанах и кардигане / Фото Getty Images