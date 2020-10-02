Радниця американського президента Дональда Трампа Іванка побувала з робочим візитом у штаті Північна Кароліна. Там вона продемонструвала варіант елегантного образу, що актуальний цієї осені.

Іванка Трамп відвідала три малих підприємства. Під час заходів донька Дональда Трампа спілкувалася з публікою у класичному діловому вбранні. На особистій сторінці в інстаграмі красуня поділилася з багатомільйонною аудиторією підписників яскравими світлинами.

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Елегантний look Іванки Трамп

Для поїздки в Північну Кароліну Трамп обрала красивий та зручний одяг. Вона постала перед публікою у світлій блузці та чорних класичних штанах. На спину Іванка накинула кофту бежевого кольрору і зав'язала її спереду. Таке вбрання красуня поєднала з бежевими балетками.

Образ радниці президента США доповнила біла сумка, яку та тримала у руці, та чорна захисна маска на обличчі. Біляве волосся дівчина вклала рівно, а також зробила фірмовий макіяж з акцентом на очах і нюдовою помадою на губах.

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Оскільки стало відомо, що Дональд та Меланія Трамп захворіли на коронавірус, а їх донька Іванка безпосередньо контактувала з ними останнім часом, то невідомо, чи продовжить вона свій тур штатами США у рамках передвиборчої кампанії Дональда Трампа.