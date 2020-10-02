Советник американского президента Дональда Трампа Иванка побывала с рабочим визитом в штате Северная Каролина. Там она продемонстрировала вариант элегантного образа, актуальный этой осенью.

Иванка Трамп посетила три малых предприятия. Во время мероприятий дочь Дональда Трампа общалась с публикой в классическом деловом наряде. На личной странице в Инстаграме красавица поделилась с многомиллионной аудиторией подписчиков яркими фотографиями.

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Элегантный look Иванки Трамп

Для поездки в Северную Каролину Трамп выбрала красивую и удобную одежду. Она предстала перед публикой в светлой блузке и черных классических брюках. На спину Иванка накинула кофту бежевого цвета и завязала ее спереди. Такой наряд красавица соединила с бежевыми балетками.

Образ советницы президента США дополнила белая сумка, которую та держала в руке, и черная защитная маска на лице. Белокурые волосы девушка уложила ровно, а также сделала фирменный макияж с акцентом на глазах и нюдовой помадой на губах.

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Поскольку стало известно, что Дональд и Мелания Трамп заболели коронавирусом, а их дочь Иванка непосредственно контактировала с ними в последнее время, то неизвестно, продолжит ли она свой тур по штатам США в рамках предвыборной кампании Дональда Трампа.