Відома співачка Злата Огнєвіч розповіла, що навіть зірки з шаленим ритмом життя часом впадають в осінню депресією. Однак артистка знає, як боротися з хандрою, і радо ділиться порадами з шанувальниками.

В інстаграм-профілі Злата Огнєвіч поширила відвертий допис, у якому розповіла про особисте. Як і безліч інших людей, її не оминула осіння хандра. Зірка поділилась з прихильниками, як вона переживає цей непростий сезон.

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Як Злата Огнєвіч бореться з осінньою хандрою

Шопінг

Співачка зазначає, що восени для жінок як ніколи важливо придбати те, про що вони мріють. Це може бути косметика, одяг або ж навіть речі для дому. Сама ж Злата Огнєвіч давно мріє про те, що додасть її кухні затишку.

Похід до косметолога

​Зірка наголошує, що у цю прохолодну дощову пору року варто ретельно доглядати за шкірою. Тому поради професіонала зроблять леді не лише красивішими, а й вплинуть на емоційне самопочуття. Так, артистка робить курс пілінгів для обличчя.

Знайомства

Злата Огнєвіч зізнається, що нові цікаві зустрічі її надихають. Вона радить знайомитись на виставках, курсах, презентаціях, у фітнес-студіях, бізнес-школах та навіть на вуличних фестивалях їжі. Вона зауважила, що головне – бути відкритим до нових людей в своєму житті.

Чітміл

Попри те, що співачка займається спортом і постійно тримає своє тіло в тонусі, часом вона дозволяє собі порушити дієту та влаштовує чітміл – їсть все, чого душа забажає. Набране Злата Огнєвіч завжди відпрацьовує в спортзалі.

Подорожі

Знаменитість радить змінити звичну, буденну атмосферу та відправитись у подорож. Крім того, вона вважає, що необов'язково їхати закордон, адже в Україні є безліч красивих місць. Сама ж Злата Огнєвіч, наприклад, скоро відправиться в Карпати.