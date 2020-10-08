Известная певица Злата Огневич рассказала, что даже звезды с бешеным ритмом жизни порой впадают в осеннюю хандру. Однако артистка знает, как бороться с этим, и радушно делится советами с поклонниками.

В инстаграм-профиле Злата Огневич опубликовала откровенное сообщение, в котором рассказала о личном. Как и множество других людей, ее не обошла осенняя хандра. Звезда поделилась с поклонниками, как она переживает этот непростой сезон.

Читайте также Если предложат сняться в откровенной ленте, я соглашусь: неожиданное признание Златы Огневич

Как Злата Огневич борется с осенней хандрой

Шопинг

Певица отмечает, что осенью для женщин как никогда важно купить то, о чем они мечтают. Это может быть косметика, одежда или же даже вещи для дома. Сама же Злата Огневич давно мечтает о том, что придаст ее кухне уюта.

Поход к косметологу

​Звезда отмечает, что в это прохладное дождливое время года стоит тщательно ухаживать за кожей. Поэтому советы профессионала сделают леди не только красивее, но и повлияют на эмоциональное самочувствие. Так, артистка делает курс пилингов для лица.

Знакомства

Злата Огневич признается, что новые интересные встречи ее вдохновляют. Она советует знакомиться на выставках, курсах, презентациях, в фитнес-студиях, бизнес-школах и даже на уличных фестивалях еды. Она заметила, что главное – быть открытым к новым людям в своей жизни.

Читмил

Несмотря на то, что певица занимается спортом и постоянно держит свое тело в тонусе, порой она позволяет себе нарушить диету и устраивает читмил – ест все, чего душа пожелает. Набранное Злата Огневич всегда отрабатывает в спортзале.

Путешествия

Знаменитость советует изменить привычную, будничную атмосферу и отправиться в путешествие. Кроме того, она считает, что необязательно ехать заграницу, ведь в Украине есть множество красивых мест. Сама же Злата Огневич, например, скоро отправится в Карпаты.