У неділю, 2 серпня, весь світ заговорив про таємне весілля акторів Шона Пенна і Лейли Джордж. Досі пара не коментувала церемонії, однак зірковий наречений все ж порушив мовчання.

Шон Пенн став запрошеним гостем телешоу Late Night with Seth Meyers, People. Через пандемію коронавірусу зйомки проходили дистанційно, а актор давав інтерв'ю, перебуваючи у своєму маєтку в Лос-Анджелесі. Саме в ефірі шоу Шон Пенн вирішив розкрити кілька деталей весільної церемонії та показав свою обручку.

Важливо Шон Пенн таємно одружився: дружина молодша за актора на 31 рік

За словами актора, одруження не змінило його стосунків з коханою Лейлою Джордж. Молодята почуваються чудово і не мають якогось дискомфорту через зміну сімейного статусу. Одружились Шон і Лейла у четвер, 30 липня. Від пишного весілля зіркова пара вирішила відмовитись, а церемонія пройшла завдяки Zoom.

Ми зіграли "коронавірусне" весілля. Через Zoom зв'язалися з окружним комісаром. Я і Лейла перебували вдома з її братом і двома моїми дітьми,

– розповів Шон Пенн.



Шон Пенн одружився з Лейлою Джордж / Фото Скріншот з відео

Що відомо про стосунки Шона Пенна і Лейли Джордж

Голлівудський актор Шон Пенн вже втретє пішов до вівтаря. Першими його дружинами були співачка Мадонна і акторка Робін Райн. З цими знаменитими красунями він має двох дітей – 26-річного сина Гоппера Джека Пенна та 29-річну доньку-модель Ділан Френсіс Пенн. Нащадки не пропустили третє весілля батька і були одними з небагатьох гостей, які завітали на його особливе свято.

Про роман Шона Пенна і на 31 рік молодшої за нього Лейли Джордж стало відомо восени 2016 року. Тоді пара влаштувала відпочинок на Гаваях та тільки за рік офіційно підтвердила стосунки. Журналісти припускали, що це всього лише курортний роман, однак таємні заручини і весілля Шона Пенна і Лейли Джордж свідчать про зворотне.

В інстаграмі актриса опублікувала тільки одне фото зі своїм коханим. Як і Шон Пенн, вона не хоче афішувати своє особисте життя.