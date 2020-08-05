В воскресенье, 2 августа, весь мир заговорил о тайной свадьбе актеров Шона Пенна и Лейлы Джордж. До сих пор пара не комментировала церемонию, однако звездный жених все же нарушил молчание.

Шон Пенн стал приглашенным гостем телешоу Late Night with Seth Meyers, People. Из-за пандемии коронавируса съемки проходили дистанционно, а актер давал интервью, находясь в своем имении в Лос-Анджелесе. Именно в эфире шоу Шон Пенн решил раскрыть несколько деталей свадебной церемонии и показал свое обручальное кольцо.

Важно Шон Пенн тайно женился: жена моложе актера на 31 год

По словам актера, свадьба не изменила его отношения с любимой Лейлой Джордж. Молодожены чувствуют себя прекрасно и не имеют какого-либо дискомфорта из-за изменения семейного статуса. Поженились Шон и Лейла в четверг, 30 июля. От пышной свадьбы звездная пара решила отказаться, а церемония прошла благодаря Zoom.

Мы сыграли "коронавирусную" свадьбу. Через Zoom связались с окружным комиссаром. Я и Лейла находились дома с ее братом и двумя моими детьми,

– рассказал Шон Пенн.

Шон Пенн женился на Лейле Джордж / Фото Скриншот с видео

Что известно об отношениях Шона Пенна и Лейлы Джордж

Голливудский актер Шон Пенн уже в третий раз пошел к алтарю. Первыми его женами были певица Мадонна и актриса Робин Райн. С этими знаменитыми красавицами он имеет двоих детей – 26-летнего сына Хоппера Джека Пенна и 29-летнюю дочь-модель Дилан Фрэнсис Пенн. Потомки не пропустили третью свадьба отца и были одними из немногих гостей, которые посетили его особый праздник.

О романе Шона Пенна и на 31 год моладше его Лейлы Джордж стало известно осенью 2016 года. Тогда пара устроила отдых на Гавайях и только через год официально подтвердила отношения. Журналисты предполагали, что это всего лишь курортный роман, однако тайные помолвка и свадьба Шона Пенна и Лейлы Джордж свидетельствуют об обратном.

В инстаграме актриса опубликовала только одно фото со своим возлюбленным. Как и Шон Пенн, она не хочет афишировать свою личную жизнь.