Секрет імені Оксана: звідки воно походить

Оксана – відоме усім ім'я, доволі часто вживане в Україні. Часто кажуть, що Оксана та Ксенія – це одне й те саме ім'я. Чи дійсно це так?

Ім'я Оксана насправді має дуже цікаве походження, щодо якої точаться суперечки й до сьогодні. Цікаво, як є насправді. 24 Канал розповість про те, що означає та звідки походить ім'я, коли Дні ангела та який характер їй притаманний.

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Значення та походження імені

Заведено вважати, що Оксана – це українською форма імені Ксенія. Останнє походить від грецького слова "ксенос", що перекладається на українську як "чужий", "не наш". Тобто, значення імені Оксана тлумачать як "іноземка", "гостя".

Є й думка, що Ксенія – скорочена версія грецького імені Поліксенія та має значення "гостинна".

Утім, деякі фахівці переконані, що Оксана й Ксенія – це абсолютно різні імена. Мовляв, греки колись називали Чорне море по-різному, а саме: "Аксейнос" – означало "негостинне", а от "Юксейнос" – навпаки "гостинне".

Тобто, префікс "о" на початку імені Оксана, набув змін у грецькому трактуванні назви Чорного моря. Ймовірно, від цього ж сформувалось ім'я Ксенія.

Коли Дні ангела

За православним календарем Оксана святкує іменини в такі дні:

31 січня;

6 лютого;

16 квітня;

26 серпня;

15 вересня.

Християни пам'ятають Ксенію Мілаську. Жінка, злякавшись нав'язаного батьком шлюбу, втекла з дому. Взявши ім'я Ксенія, вступила до монастиря в турецькому місті Мілас. Через певний час звела монастир для жінок. За словами очевидців, перед її смертю над монастирем виникло світіння.

Характер імені Оксана

З дитинства Оксана росте доброю та співчутливою дівчинкою. Втім, вона більшість часу любить перебувати наодинці, ніж у шумних компаніях. Згодом знаходить вірних друзів, з якими може підтримувати стосунки все життя.

Оксана – зібрана та їй легко дотримуватися дисципліни. Якщо вона собі щось задумала – зупинити її важко. Хоч буде важко та з труднощами, але свого вона досягне. Ця риса допомагає їй у роботі та навчанні.