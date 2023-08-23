Ім'я Оксана насправді має дуже цікаве походження, щодо якої точаться суперечки й до сьогодні. Цікаво, як є насправді. 24 Канал розповість про те, що означає та звідки походить ім'я, коли Дні ангела та який характер їй притаманний.
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Значення та походження імені
Заведено вважати, що Оксана – це українською форма імені Ксенія. Останнє походить від грецького слова "ксенос", що перекладається на українську як "чужий", "не наш". Тобто, значення імені Оксана тлумачать як "іноземка", "гостя".
- Є й думка, що Ксенія – скорочена версія грецького імені Поліксенія та має значення "гостинна".
Утім, деякі фахівці переконані, що Оксана й Ксенія – це абсолютно різні імена. Мовляв, греки колись називали Чорне море по-різному, а саме: "Аксейнос" – означало "негостинне", а от "Юксейнос" – навпаки "гостинне".
Тобто, префікс "о" на початку імені Оксана, набув змін у грецькому трактуванні назви Чорного моря. Ймовірно, від цього ж сформувалось ім'я Ксенія.
Коли Дні ангела
За православним календарем Оксана святкує іменини в такі дні:
- 31 січня;
- 6 лютого;
- 16 квітня;
- 26 серпня;
- 15 вересня.
Християни пам'ятають Ксенію Мілаську. Жінка, злякавшись нав'язаного батьком шлюбу, втекла з дому. Взявши ім'я Ксенія, вступила до монастиря в турецькому місті Мілас. Через певний час звела монастир для жінок. За словами очевидців, перед її смертю над монастирем виникло світіння.
Характер імені Оксана
З дитинства Оксана росте доброю та співчутливою дівчинкою. Втім, вона більшість часу любить перебувати наодинці, ніж у шумних компаніях. Згодом знаходить вірних друзів, з якими може підтримувати стосунки все життя.
Оксана – зібрана та їй легко дотримуватися дисципліни. Якщо вона собі щось задумала – зупинити її важко. Хоч буде важко та з труднощами, але свого вона досягне. Ця риса допомагає їй у роботі та навчанні.
- Вміє контролювати свої емоції та легко адаптовується до змін. Має свою думку на все та може її довести. Дуже відповідальна, на неї можна покластися та навіть довірити таємниці.
- У стосунках Оксана – також стабільна та надійна дівчина чи жінка. Їй не потрібні тимчасові зв'язки. Якщо обрала партнера – то з ним дуже довго, і у біді, і у радості.