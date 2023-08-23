Имя Оксана на самом деле имеет очень интересное происхождение, по которому идут споры и по сей день. Интересно, как на самом деле. 24 Канал расскажет о том, что значит и откуда происходит имя, когда Дни ангела и какой характер ее характеризирует.

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Значение и происхождение имени

Принято считать, что Оксана – это украинская форма имени Ксения. Последнее происходит от греческого слова "ксенос", что переводится на украинский как "чужой", "не наш". То есть значение имени Оксана толкуют как "иностранка", "гостья".

Есть и мнение, что Ксения – сокращенная версия греческого имени Поликсения и имеет значение "гостеприимная".

Впрочем, некоторые специалисты убеждены, что Оксана и Ксения – это совершенно разные имена. Мол, греки когда-то называли Черное море по-разному, а именно: "Аксейнос" – означало "неприветливое", а вот "Юксейнос" – напротив "гостеприимное".

То есть, префикс "о" в начале имени Оксана, приобрел изменения в греческой трактовке названия Черного моря. Вероятно, от этого же сформировалось имя Ксения.

Когда Дни ангела

По православному календарю Оксана празднует именины в такие дни:

31 января;

6 февраля;

16 апреля;

26 августа;

15 сентября.

Христиане помнят Ксению Миласскую. Женщина, испугавшись навязанного отцом брака, сбежала из дома. Взяв имя Ксения, поступила в монастырь в турецком городе Милас. Через некоторое время построил монастырь для женщин. По словам очевидцев, перед ее смертью над монастырем возникло свечение.

Характер имени Оксана

С детства Оксана растет доброй и сострадательная девочка. Впрочем, она большую часть времени любит находиться в одиночестве, чем в шумных компаниях. Впоследствии обретает верных друзей, с которыми может поддерживать отношения всю жизнь.

Оксана – собрана и ей легко соблюдать дисциплину. Если она себе что-то задумала – остановить ее тяжело. Хотя будет тяжело и с трудом, но своего она достигнет. Эта черта помогает ей в работе и обучении.