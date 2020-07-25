Переможниця 10 сезону проєкту "Холостяк" стала однією з найсексуальніших учасниць за всю історію шоу. Даша Ульянова знялась у спекотній фотосесії в шкіряному комбінезоні, під який не одягла білизну. Дівчина виглядала надто еротично.

Гімнастка як під прицілами камер, так і в реальному житті виглядає дуже звабливо і розкуто. Саме за цю відвертість на Дашу Ульянову посипалося чимало хейту після виходу в ефір шоу "Холостяк". Якщо одні захоплювалися її сексуальністю, то інші нещадно критикували за вульгарність. В інстаграм-профілі вона вирішила розставити всі крапки над "і", а зробила це завдяки новій пікантній зйомці.

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Даша Ульянова переконана, що сексуальність – це здатність жінки перебувати у повній гармонії з собою та транслювати задоволення від свого тіла та внутрішнього стану. Вона запевняє, що це хороша якість.

"Іншої молодості для цього не буде, а найкращий час – зараз. Тому хочеш пофліртувати з хлопцем – фліртуй! Хочеш носити красиву білизну кожен день – обов'язково роби це! Хочеш відверту естетичну фотосесію – нумо", – написала переможниця "Холостяка".

Даша Ульянова засвітила оголені груди

Відвертий допис дівчина доповнила не менш відвертим фото. Вона влаштувала спокусливу зйомку на даху й обрала сміливий образ. На ній шкіряний комбінезон, який повністю облягає її струнку підтягнуту фігуру. Попри те, що декольте вбрання закрите, Даша розстебнула блискавку на грудях й показала пишний бюст. Під комбінезон вона не стала одягати білизну, тому принади з'явилися в кадрі оголеними.

Епатажний look завершили лаковані черевики-човники на невисоких підборах та масивні зухвалі окуляри, які прикривали обличчя. На фото гімнастка ефектно показала не лише своє фантастичне тіло, а й розтяжку.



Даша Ульянова засвітила оголені груди / Фото Instagram / @dasha_ulyanovaa



Даша Ульянова засвітила оголені груди / Фото Instagram / @dasha_ulyanovaa