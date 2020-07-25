Победительница 10 сезона проекта "Холостяк" стала одной из самых сексуальных участниц за всю историю шоу. Даша Ульянова снялась в жаркой фотосессии в кожаном комбинезоне, под который надела без белья. Девушка выглядела слишком эротично.

Гимнастка как под прицелами камер, так и в реальной жизни выглядит очень соблазнительно и раскованно. Именно за эту откровенность на Дашу Ульянову посыпалось немало хейта после выхода в эфир шоу "Холостяк". Если одни восхищались ее сексуальностью, то другие беспощадно критиковали за пошлость. В инстаграм-профиле она решила расставить все точки над "і", а сделала это благодаря новой пикантной съемке.

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Даша Ульянова убеждена, что сексуальность – это способность женщины находиться в полной гармонии с собой и транслировать удовольствие от своего тела и внутреннего состояния. Она уверяет, что это хорошее качество.

"Другой молодости для этого не будет, а лучшее время – сейчас. Поэтому хочешь пофлиртовать с парнем – флиртуй! Хочешь носить красивое белье каждый день – обязательно делай это! Хочешь откровенную эстетическую фотосессию – давай", – написала победительница "Холостяка".

Даша Ульянова засветила обнаженную грудь

Откровенное сообщение девушка дополнила не менее откровенным фото. Она устроила соблазнительную съемку на крыше и выбрала смелый образ. На ней кожаный комбинезон, который полностью облегает ее стройную подтянутую фигуру. Несмотря на то, что декольте наряда закрыто, Даша расстегнула молнию на груди и показала пышный бюст. Под комбинезон она не стала надевать белье, поэтому прелести появились в кадре обнаженными.

Эпатажный look завершили лакированные ботинки-лодочки на невысоком каблуке и массивные дерзкие очки, которые прикрывали лицо. На фото гимнастка эффектно показала не только свое фантастическое тело, но и растяжку.

Даша Ульянова засветила обнаженную грудь / Фото Instagram / @dasha_ulyanovaa



Даша Ульянова засветила обнаженную грудь / Фото Instagram / @dasha_ulyanovaa