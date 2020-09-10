Відома хореографиня та учасниця шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко показала провокативний аутфіт. Вона влаштувала ефектну зйомку на галявині, а у своєму образі поєднала шкіру та мереживо.

Найдосвідченіша та найвідоміша учасниця проєкту "Танці з зірками" 32-річна Олена Шоптенко має фантастичну фігуру, яку радо демонструє не лише у відвертих танцювальних сукнях. На особистій сторінці в інстаграмі вона поширила кадри з фотосесії, для якої обрала досить пікантний look.

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Танцівниця постала перед камерою у чорних шкіряних штанах з високою талією, які ефектно підкреслювали її стрункі підкачані ніжки. Замість сорочки вона обрала мереживний топ, який звабливо оголював талію. Наверх Олена Шоптенко накинула строгий класичний піджак чорного кольору, а темний образ доповнила яскравими жовтими туфлями-човниками на високих підборах.

Знаменитість зробила легкий макіяж з акцентом на очі, які підвела стрілками. З хвилястою укладкою вона була надзвичайно природною та красивою. Попри доволі провокативне вбрання Олена Шоптенко виглядала ніжною та спокусливою.

Фотосесія відбулась на галявині. Танцівниця влаштувалась на стільці, звабливо показавши вигини свого красивого тіла.



Олена Шоптенко в пікантному образі / Фото Instagram / @alena_shoptenko



Олена Шоптенко в пікантному образі / Фото Instagram / @alena_shoptenko