Вчора, 6 вересня, відбувся другий прямий ефір шоу "Танці з зірками". На паркет пара Олега Винника і Олени Шоптенко вийшла з пристрасним ча-ча-ча. Проте фаворити проєкту почули критику суддів. Танцівниця взялась прокоментувати номер.

Улюбленець жіночої аудиторії Олег Винник після чуттєвого танго на паркеті "Танців з зірками" показав спекотне ча-ча-ча. Якщо дебютний танець викликав фурор і захоплення як суддів, так і глядачів, то другий – Влад Яма та Григорій Чапкіс розкритикували. Партнерка Олена Шоптенко в інстаграм-профілі пояснила, що для співака цей стиль танцю дався нелегко.

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Нагадаємо, що судді "Танців з зірками" порадили парі працювати не лише на точках, а більше рухатися на паркеті. Крім того, Чапкіс запропонував танцівниці давати більше навантажень Олегу Виннику та довіряти йому.

Пам'ятаю, як Олегу Виннику важко давалася ча-ча, і як ми мріяли її гідно пережити. Скажу чесно, ми її не просто пережили, а прокайфували по повній! А що стосується коментарів журі про довіру, то взагалі не пам'ятаю, кому так довіряла і в кого так вірила,

– поділилась Олена Шоптенко.

Допис хореографиня доповнила пристрасними кадрами з-за лаштунків "Танців з зірками". Вона показала, як готувалась до другого прямого ефіру та як репетирувала з артистом за лічені хвилини до виходу.

Натомість Олег Винник в інстаграмі зізнався, що ча-ча-ча – це найбільш легковажний і водночас найскладніший танець. Він зауважив, що саме віра партнерки Олени Шоптенко в нього "творить дива".

"Непотрібно бути великим танцюристом, на паркеті потрібно жити, любити і насолоджуватися", – написав фаворит глядачів.