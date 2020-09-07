Вчера, 6 сентября, состоялся второй прямой эфир шоу "Танцы со звездами". На паркет пара Олега Винника и Елены Шоптенко вышла со страстным ча-ча-ча. Однако фавориты проекта услышали критику судей. Танцовщица взялась прокомментировать номер.

Любимец женской аудитории Олег Винник после чувственного танго на паркете "Танцев со звездами" показал жаркое ча-ча-ча. Если дебютный танец вызвал фурор и восторг как судей, так и зрителей, то второй Влад Яма и Григорий Чапкис раскритиковали. Партнерша Елена Шоптенко в инстаграм-профиле объяснила, что певцу этот стиль танца дался нелегко.

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Напомним, что судьи "Танцев со звездами" посоветовали паре работать не только на точках, а больше двигаться на паркете. Кроме того, Чапкис предложил танцовщице давать больше нагрузок Олегу Виннику и доверять ему.

Помню, как Олегу Виннику тяжело давалась ча-ча, и как мы мечтали ее достойно пережить. Скажу честно, мы ее не просто пережили, а прокайфовали по полной! А что касается комментариев жюри о доверии, то вообще не помню, кому так доверяла и в кого так верила,

– поделилась Елена Шоптенко.

Сообщение хореограф дополнила страстными кадрами из-за кулис "Танцев со звездами". Она показала, как готовилась ко второму прямому эфиру и как репетировала с артистом за считанные минуты до выхода.

Зато Олег Винник в инстаграме признался, что ча-ча-ча – это самый легкомысленный и одновременно самый сложный танец. Он отметил, что именно вера партнерши Елены Шоптенко в него "творит чудеса".

"Не нужно быть великим танцором, на паркете нужно жить, любить и наслаждаться", – написал фаворит зрителей.