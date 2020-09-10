Известный хореограф и участница шоу "Танцы со звездами" Елена Шоптенко показала провокационный аутфит. Она устроила эффектную съемку на поляне, а в своем образе объединила кожу и кружево.

Опытная и известная участница проекту "Танцы со звездами" 32-летняя Елена Шоптенко обладает фантастической фигурой, которую охотно демонстрирует не только в откровенных танцевальных платьях. На личной странице в Инстаграме она показал кадры из фотосессии, для которой выбрала довольно пикантный look.

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Танцовщица предстала перед камерой в черных кожаных брюках с высокой талией, которые эффектно подчеркивали ее стройные подкачанные ножки. Вместо рубашки она выбрала кружевной топ, который призывно обнажал талию. Поверх Алена Шоптенко накинула строгий классический пиджак черного цвета, а темный образ дополнила яркими желтыми туфлями-лодочками на высоком каблуке.

Знаменитость сделала легкий макияж с акцентом на глаза, которые подвела стрелками. С волнистой укладкой она была чрезвычайно естественной и красивой. Несмотря на довольно провокационный наряд Алена Шоптенко выглядела нежной и соблазнительной.

Фотосессия состоялась на лужайке. Танцовщица устроилась на стуле, обольстительно показав изгибы своего красивого тела.



Алена Шоптенко в пикантном образе / Фото Instagram / @alena_shoptenko



Алена Шоптенко в пикантном образе / Фото Instagram / @alena_shoptenko