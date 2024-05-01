У матеріалі Lifestyle 24 дізнайтесь, який зміст вкладали наші предки в цей день. А також читайте, які дії у Чистий четвер вважалися великим гріхом.

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Чистий четвер 2024: що заборонено робити у цей день

  • У Чистий четвер важливо навести порядок в оселі. У цей день заборонено наводити безлад.
  • Не варто позичати гроші та виносити речі з дому.
  • У цей день краще уникати образ та сварок з іншими.
  • У Великий піст, особливо в останній тиждень, заборонено споживати м'ясо, рибу та молочні продукти.
  • Після прибирання домівок господині готуються до Великодня, випікаючи паски та розфарбовуючи писанки, проте їх ще не можна споживати до ранку неділі.

Які події згадують віряни у Чистий четвер

В Чистий четвер Ісуса Христа було заарештовано і заслано до темниці первосвященниками. Також цього дня Син Божий під час Тайної вечері встановив Таїнство Євхаристії. Тому в храмах, починаючи з Чистого четверга, під час проповіді згадують всі земні страждання Христа перед Його розп'яттям на Голгофі.

Чистий четвер 2024
Тайна Вечеря Ісуса Христа / Фото з соцмереж

Священники читають дванадцять Страсних Євангелій, оскільки саме вони розповідають про все те, що пережив Ісус перед стратою. Для кожного вірянина Чистий четвер – особливий день, коли потрібно залишити в минулому свої гріхи, позбутися тривог і зустріти Великдень з чистою душею.