У матеріалі Lifestyle 24 дізнайтесь, який зміст вкладали наші предки в цей день. А також читайте, які дії у Чистий четвер вважалися великим гріхом.

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Чистий четвер 2024: що заборонено робити у цей день

У Чистий четвер важливо навести порядок в оселі. У цей день заборонено наводити безлад.

Не варто позичати гроші та виносити речі з дому.

У цей день краще уникати образ та сварок з іншими.

У Великий піст, особливо в останній тиждень, заборонено споживати м'ясо, рибу та молочні продукти.

Після прибирання домівок господині готуються до Великодня, випікаючи паски та розфарбовуючи писанки, проте їх ще не можна споживати до ранку неділі.

Які події згадують віряни у Чистий четвер

В Чистий четвер Ісуса Христа було заарештовано і заслано до темниці первосвященниками. Також цього дня Син Божий під час Тайної вечері встановив Таїнство Євхаристії. Тому в храмах, починаючи з Чистого четверга, під час проповіді згадують всі земні страждання Христа перед Його розп'яттям на Голгофі.



Тайна Вечеря Ісуса Христа / Фото з соцмереж

Священники читають дванадцять Страсних Євангелій, оскільки саме вони розповідають про все те, що пережив Ісус перед стратою. Для кожного вірянина Чистий четвер – особливий день, коли потрібно залишити в минулому свої гріхи, позбутися тривог і зустріти Великдень з чистою душею.