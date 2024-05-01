В материале Lifestyle 24 узнайте, какой смысл вкладывали наши предки в этот день. А также читайте, какие действия в Чистый четверг считались большим грехом.
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Чистый четверг 2024: что запрещено делать в этот день
- В Чистый четверг важно навести порядок в доме. В этот день запрещено наводить беспорядок.
- Не стоит занимать деньги и выносить вещи из дома.
- В этот день лучше избегать обид и ссор с другими.
- В Великий пост, особенно в последнюю неделю, запрещено потреблять мясо, рыбу и молочные продукты.
- После уборки домов хозяйки готовятся к Пасхе, выпекая куличи и раскрашивая писанки, однако их еще нельзя употреблять до утра воскресенья.
Какие события вспоминают верующие в Чистый четверг
В Чистый четверг Иисус Христос был арестован и сослан в темницу первосвященниками. Также в этот день Сын Божий во время Тайной вечери установил Таинство Евхаристии. Поэтому в храмах, начиная с Чистого четверга, во время проповеди вспоминают все земные страдания Христа перед Его распятием на Голгофе.
Тайная Вечеря Иисуса Христа / Фото из соцсетей
Священники читают двенадцать Страстных Евангелий, поскольку именно они рассказывают обо всем том, что пережил Иисус перед казнью. Для каждого верующего Чистый четверг – особый день, когда нужно оставить в прошлом свои грехи, избавиться от тревог и встретить Пасху с чистой душой.