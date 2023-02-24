Життя без мотлоху: яких речей варто позбутися весною

Людині важко зосередитися, коли навколо безлад та багато непотрібних речей. Адже порядок та чистота сприяють хорошому настрою та внутрішньому спокою. Чого позбутися, щоб підготуватися до весни – читайте далі у матеріалі.

Весна – це чудовий період для нових ідей та цілей. Щоб рухатися далі, треба щось залишити позаду. Позбавляючись зайвого, ми немовби звільняємо простір для чогось нового й розпочинаємо життя із нової сторінки, зазначає 24 Канал.

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Поради, як без жалю позбавлятися непотрібних речей

Прощатися з речами інколи буває доволі складно, тож для того, щоби зекономити свої нерви та час, рекомендуємо підготуватися до цього заздалегідь:

Оберіть день, коли вам нікуди не треба буде йти.

Візьміть пакети та коробки, куди складатимете непотрібні речі.

Проаналізуйте що саме треба перебрати (це може бути певна категорія речей чи якийсь вид одягу, або окремі кімнати, де ви хочете навести порядок).

Залиште сентиментальність й мудро оцінюйте чи потрібна вам саме ця річ.

Які позбутися зайвого – які речі треба викинути з дому / Фото Canva

Які речі необхідно викинути

У першу чергу треба викинути сміття (різні обгортки, папір, пляшки, етикетки тощо). Згодом розкладіть кожну річ по категоріях (посуд, косметика, одяг, книги, ліки).

Також хороша ідея – це не викидати повністю усе на смітник, а розділити непотрібні речі на такі групи:

Комусь знадобиться – все, що в хорошому стані, але вам воно вже не потрібно (можна віддати або продати);

Мотлох – речі, яким місце лише не звалищі.

"Залишити не можна викинути" – все, що соромно подарувати, але шкода викинути, теж позбуваємося, якщо ви цим не користувалися останні пів року.

Яких речей треба позбутися весною – корисні поради / Фото Canva

Одяг та взуття:

колготки з затяжками;

бюстгальтери, які втратили функцію підтримки грудей та розтягнулися;

одяг не за розміром;

шкарпетки з дірками;

речі з плямами, які не відпираються;

старі купальники;

заношені та запрані речі;

сукні з випускного або інших подій, які ви не одягаєте.

Косметика:

товари з вичерпаним терміном придатності;

пробники;

"облисілі" пензлики для макіяжу.

засохла помада або туш;

практично порожні баночки й пляшечки;

розтягнуті гумки для волосся.

Товари для дому:

вицвіла постільна білизна з ковтунцями;

сувеніри, статуетки та різні дрібнички;

старі пір'яні подушки;

старі рушники з дірками чи плямами;

зламана техніка;

посуд із тріщинками чи із щербинками.

Пам'ятайте, коли ви наведете лад у своєму домі, тоді вам буде легше навести порядок й у всіх інших сферах свого життя.