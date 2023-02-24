Життя без мотлоху: яких речей варто позбутися весною

24 лютого 2023, 10:10
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Людині важко зосередитися, коли навколо безлад та багато непотрібних речей. Адже порядок та чистота сприяють хорошому настрою та внутрішньому спокою. Чого позбутися, щоб підготуватися до весни – читайте далі у матеріалі.

Весна – це чудовий період для нових ідей та цілей. Щоб рухатися далі, треба щось залишити позаду. Позбавляючись зайвого, ми немовби звільняємо простір для чогось нового й розпочинаємо життя із нової сторінки, зазначає 24 Канал.  

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Поради, як без жалю позбавлятися непотрібних речей

Прощатися з речами інколи буває доволі складно, тож для того, щоби зекономити свої нерви та час, рекомендуємо підготуватися до цього заздалегідь:

  • Оберіть день, коли вам нікуди не треба буде йти.
  • Візьміть пакети та коробки, куди складатимете непотрібні речі.
  • Проаналізуйте що саме треба перебрати (це може бути певна категорія речей чи якийсь вид одягу, або окремі кімнати, де ви хочете навести порядок).
  • Залиште сентиментальність й мудро оцінюйте чи потрібна вам саме ця річ. 

Які позбутися зайвого – які речі треба викинути з дому / Фото Canva

Які речі необхідно викинути 

У першу чергу треба викинути сміття (різні обгортки, папір, пляшки, етикетки тощо). Згодом розкладіть кожну річ по категоріях (посуд, косметика, одяг, книги, ліки). 

Також хороша ідея – це не викидати повністю усе на смітник, а розділити непотрібні речі на такі групи: 

  • Комусь знадобиться – все, що в хорошому стані, але вам воно вже не потрібно (можна віддати або продати);
  • Мотлох – речі, яким місце лише не звалищі.
  • "Залишити не можна викинути" – все, що соромно подарувати, але шкода викинути, теж позбуваємося, якщо ви цим не користувалися останні пів року. 

Яких речей треба позбутися весною – корисні поради / Фото Canva

Одяг та взуття:

  • колготки з затяжками;
  • бюстгальтери, які втратили функцію підтримки грудей та розтягнулися;
  • одяг не за розміром;
  • шкарпетки з дірками;
  • речі з плямами, які не відпираються;
  • старі купальники;
  • заношені та запрані речі;
  • сукні з випускного або інших подій, які ви не одягаєте.

Косметика:

  • товари з вичерпаним терміном придатності;
  • пробники;
  • "облисілі" пензлики для макіяжу.
  • засохла помада або туш;
  • практично порожні баночки й пляшечки;
  • розтягнуті гумки для волосся.

Товари для дому:

  • вицвіла постільна білизна з ковтунцями;
  • сувеніри, статуетки та різні дрібнички;
  • старі пір'яні подушки;
  • старі рушники з дірками чи плямами;
  • зламана техніка;
  • посуд із тріщинками чи із щербинками.

Пам'ятайте, коли ви наведете лад у своєму домі, тоді вам буде легше навести порядок й у всіх інших сферах свого життя. 

Автор: Ірина Ковальчук