Зробіть це з віником перед прибиранням: ефект вам сподобається
Не всі мають час прибирати помешкання з пилотягом. Адже це потребує багато часу. Можна просто скористатися віником.
Часто господині скаржаться, що термін використання віника – дуже малий, бо він розсипається. Є один секрет, як продовжити експлуатацію. Що для цього треба зробити – розкаже 24 Канал.
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Що зробити з віником перед прибиранням
Простий нюанс полягає у тому, що не поспішайте використовувати віник одразу після того, як придбали його. Насамперед варто провести обробку інструменту, щоб не ламалися кінці та він довго прослужив.
- Візьміть гострі ножиці та зробіть рівний зріз десь на 8 сантиметрів.
Не шкодуйте прутиків, бо коли ви того не зробите власноруч, гілки через певний час, так чи інакше, обламаються. Тоді будуть "линяти" на підлогу. Вам цього не потрібно.
- Корисний лайфхак такий: перед тим, як брати у вжиток, віник рекомендують занурити у певний розчин.
Візьміть відро з чистою водою, внесіть туди кілька столових ложок солі та ретельно перемішайте її до повного розчинення.
Сольовий розчин / Фото Ecosoft
- Покладіть інструмент у відро гілочками до низу, в приготовану рідину. Хай залишається у ньому на 2-3 години.
Користь цієї процедури – у тому, що прутики віника стануть більш жорсткими та твердими. Тобто це дасть змогу ефективніше вимітати сміття з важкодоступних місць.