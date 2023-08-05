Часто господині скаржаться, що термін використання віника – дуже малий, бо він розсипається. Є один секрет, як продовжити експлуатацію. Що для цього треба зробити – розкаже 24 Канал.

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Що зробити з віником перед прибиранням

Простий нюанс полягає у тому, що не поспішайте використовувати віник одразу після того, як придбали його. Насамперед варто провести обробку інструменту, щоб не ламалися кінці та він довго прослужив.

Візьміть гострі ножиці та зробіть рівний зріз десь на 8 сантиметрів.

Не шкодуйте прутиків, бо коли ви того не зробите власноруч, гілки через певний час, так чи інакше, обламаються. Тоді будуть "линяти" на підлогу. Вам цього не потрібно.

Корисний лайфхак такий: перед тим, як брати у вжиток, віник рекомендують занурити у певний розчин.

Візьміть відро з чистою водою, внесіть туди кілька столових ложок солі та ретельно перемішайте її до повного розчинення.



Сольовий розчин / Фото Ecosoft

Покладіть інструмент у відро гілочками до низу, в приготовану рідину. Хай залишається у ньому на 2-3 години.

Користь цієї процедури – у тому, що прутики віника стануть більш жорсткими та твердими. Тобто це дасть змогу ефективніше вимітати сміття з важкодоступних місць.