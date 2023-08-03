Важливо підтримувати ножі гострими, щоб потім не нервуватися, що добре не ріже. А головне – знати чим, аби не порізати собі пальці. Як і чим правильно заточувати ножі – знає 24 Канал.

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Чим краще заточувати ножі

Пилочка для нігтів є в арсеналі кожної дівчини. Візьміть найбільш жорстку. Поставте її на тверду та рівну поверхню. Притримуйте та наточуйте лезо ножа по її поверхні. Робіть все акуратно, аби не зіпсувати предмети.



Пилочка для нігтів / Фото The Pilochki

Візьміть будь-який посуд із кераміки та переверніть його іншим боком. На ній є переважно жорстка смужка, тож проводьте по ній ножем з обох боків. А потім кілька разів потріть ножем швидко. Після процедури можна сполоснути водою.



Керамічний посуд / Фото The Village Україна

Можна спробувати поточити ніж до відчиненого вікна в автомобілі. Буде хорошим варіантом край будь-якого скла. Потрібно кілька разів заточити ніж до скла чи відчиненого вікна. Подряпин залишитись не повинно.



Скло / Фото Steklo.in.ua

Візьміть два ножі: в одну руку, той який хочете загострити, а в другу – тим, що будете заточувати. Спрямуйте тупий кінець на гостріший прилад і тешіть. Вистачить провести кілька разів.



Ножі / Фото "Будівельний портал"