На жаль, шпалери дуже легко обмастити чи забруднити. А якщо в будинку живуть діти чи собаки, то це питання особливо болюче. Чим ефективно відмити шпалери від бруду – знає 24 Канал.

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Чим почистити шпалери від бруду

Сода – рятівна паличка, яка допоможе впоратися з брудом на шпалерах. Змішайте 1 столову ложку речовини з 1 чайною ложкою води. Занурте губку чи ганчірку й протріть нею проблемну ділянку. Треба трохи зачекати, щоб подіяло, десь 5-10 хвилин. Після цього ще раз спробуйте відмити пляму чи забруднення.



Сода / Фото "Гастроном"

Трапляються такі ситуації, коли на шпалерах залишаються плями від червоного вина, фруктового соку чи маркера. У такому випадку не обійтися без спирту. Цей засіб розчиняє будь-які кислоти, тому він впорається зі складними плямами. Ватний тампон чи паличку треба змочити в спирті та починайте роботу.



Спирт / Фото Tabletki.ua

Іноді ненароком на шпалери потрапляє нікотин або жиру. Це теж доволі непрості плями, аби відмити. Тут помічником стане лимонна кислота або лимонний сік. Розводимо ці сполуки у воді, занурюємо туди губку та щосили чистимо плями, поки не щезнуть.



Лимонна кислота / Фото Vozli.com

Перекис водню – простий та дешевий засіб, який можна знайти в аптечці кожного. Впорається навіть з плямами крові або соку. Рекомендується використовувати цей метод лише на світлих кольорах шпалер, бо він ще й вибілює матеріал. Тканину або губку опустіть в рідину й сильно потріть забруднене місце. Має подіяти.