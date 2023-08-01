Щоб готувати страви у духовці, треба знати, який посуд брати. Бо не всі підходять для цього приладу. А ви ж не хочете зіпсувати й посуд, і страву, і свій день. Тому 24 Канал підкаже, що не можна класти в духовку.

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Який посуд не можна ставити в духовку

Існують певні типи посуду, які не підходять для використання в духовці через можливість пошкодження самої посудини. Може виникнути серйозна небезпека. Ось деякі види посуду, які заборонено ставити в духовку:

Забудьте про приготування страв в пластику, які збираєтесь класти в духовку. Це специфічний матеріал, який плавиться за високих температур. Також до складу пластику входять шкідливі хімічні речовини, які можуть виділятися, коли він нагрівається.



Пластиковий лоток / Фото "Епіцентр"

Папір і картон – табу для духової печі. Вони дуже легко займаються при високих температурах. Оберіть посуд з інших матеріалів, але не з них. Втім, це не стосується паперових формочок для кексів та іншої випічки. Вони виготовлені таки чином, що можна класти в духову піч.



Паперовий посуд / Фото "Екопосуд"

Дерево – хоча і натуральний матеріал, але в духовці, ймовірно, деформується. Тоді як посуд з дерева, швидше за все, буде розходитись за високої температури.



Дерев'яний посуд / Фото "Мажура"

Предмети, які не мають спеціального маркованого значка. Зазвичай його можна побачити на зворотному боці посуду. Він має вигляд тарілки з їжею всередині квадрату-духовки. Це означає, що його дозволяється ставити для запікання. Якщо ж такий відсутній – подумайте добре, чи варто це робити.

Який посуд можна ставити в духовку

Можна запікати страви в духовій печі в посуді з таких матеріалів: