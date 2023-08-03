Важно поддерживать ножи острыми, чтобы потом не нервничать, что хорошо не режет. А главное – знать, чем не порезать себе пальцы. Как и чем правильно затачивать ножи – знает 24 Канал.
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Чем лучше затачивать ножи
Пилочка для ногтей есть в арсенале каждой девушки. Возьмите наиболее жесткую. Поставьте ее на ровную и твердую поверхность. Придерживайте и натачивайте лезвие ножа по его поверхности. Делайте все аккуратно, чтобы не испортить предметы.
Пилочка для ногтей / Фото The Pilochki
Возьмите любую посуду из керамики и переверните его другой стороной. На ней преимущественно жесткая полоска, поэтому проводите по ней ножом с обеих сторон. А затем несколько раз потрите ножом быстро. После процедуры можно ополоснуть водой.
Керамическая посуда / Фото The Village Украина
Можно попытаться поточить нож к открытого окна в автомобиле. Будет хорошим вариантом край любого стекла. Необходимо несколько раз заточить нож к стеклу или открытому окну. Царапин остаться не должно.
Стекло / Фото Steklo.in.ua
Возьмите два ножа: в одну руку, которую хотите заострить, а в другую – тем, что будете затачивать. Направьте тупой конец на более острый прибор и радуйте. Достаточно провести несколько раз.
Ножи / Фото "Строительный портал"