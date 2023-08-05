Часто хозяйки жалуются, что срок использования веника очень мал, потому что он рассыпается. Есть один секрет, как продлить эксплуатацию. Что для этого нужно сделать – расскажет 24 Канал.

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Что сделать с веником перед уборкой

Простой нюанс состоит в том, что не спешите использовать веник сразу после того, как приобрели его. Прежде всего следует провести обработку инструмента, чтобы не ломались концы и он долго прослужил.

Возьмите острые ножницы и сделайте ровный срез где-то на 8 сантиметров.

Не жалейте прутиков, ибо если вы этого не сделаете собственноручно, ветви через некоторое время, так или иначе, обломаются. Тогда будут "линять" на пол. Вам это не нужно.

Полезный лайфхак таков: перед тем, как принимать, веник рекомендуют погрузить в определенный раствор.

Возьмите ведро с чистой водой, внесите туда несколько столовых ложек соли и тщательно перемешайте до полного растворения.



Солевой раствор / Фото Ecosoft

Положите инструмент в ведро веточками вниз, в приготовленную жидкость. Пусть остается в нем на 2-3 часа.

Польза этой процедуры состоит в том, что прутики веника станут более жесткими и жесткими. То есть это позволит более эффективно выметать мусор из труднодоступных мест.