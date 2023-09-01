Зробіть це з трояндами у вересні: їм точно сподобається
Підготовка квітів до зими просто необхідна, аби вони не загинули від низьких температур. Особливо, коли йдеться про такі ніжні рослини, як троянди.
Якщо ми хочемо, аби квіти радували нас цвітінням у сезон, то потрібно належно за ними доглядати. Є кілька обов'язкових процедур, які потрібно зробити з трояндами у вересні. Про що йдеться – розповість 24 Канал.
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Що зробити з трояндами у вересні
Першим кроком буде припинення вегетації – розвиток рослини. Це передбачає зменшення поливу, підгортання землі. Не вносимо жодних добрив та не прищипуємо бутони. Якщо постійно дощить – можете прикрити квіти плівкою.
- Дуже важливо постійно забирати з саду опале листя та переносити в інше місце. Тому що від нього саджанці можуть гнити та заражатися хворобами.
Обрізка бутонів / Фото Depositphotos
Перед початком заморозків, необхідною процедурою є обрізка наявних бутонів. Також варто позбутися кволих пагонів й тих, що спрямовані в середину куща. Видалення треба робити поступово, протягом усієї осени, а не за один раз. Обрізка має проходити плавно, аби не приносити рослинам стрес.
- До стабільних морозів на трояндових кущах має бути 3-4 потужні гілки з міцним стеблом та 3-4 – з розвиненими бруньками.
Проводимо обробку троянд, а саме – 5%-ним розчином мідного купоросу або 3%-ною бордоською рідиною. Це вбереже саджанці від грибка.
Мідний купорос / Фото "Флоріум"
Також фахівці радять підгорнути троянди сухим торфом десь на 20-30 сантиметрів. Завдяки цьому стебла не будуть тріскати, а корені – замерзати. На зиму троянди потрібно покрити або органічним матеріалом (ялинове гілля) або ж просто агроволокном.