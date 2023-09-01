Если мы хотим, чтобы цветы радовали нас цветением в сезон, то нужно за ними ухаживать. Есть несколько обязательных процедур, которые следует сделать с розами в сентябре. О чем идет речь – расскажет 24 Канал.

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Что сделать с розами в сентябре

Первым шагом будет прекращение вегетации – развитие растения. Это предполагает уменьшение полива, окучивание земли. Не вносим никакие удобрения и не прищипываем бутоны. Если постоянно идут дожди – можете прикрыть цветы пленкой.

Очень важно постоянно забирать из сада опавшую листву и переносить в другое место. Потому что от него саженцы могут гнить и заражаться болезнями.



Обрезка бутонов / Фото Depositphotos

Перед началом заморозков необходимой процедурой является обрезка имеющихся бутонов. Также стоит избавиться от слабых побегов и направленных в середину куста. Удаление нужно производить постепенно, в течение всей осени, а не одномоментно. Обрезка должна проходить плавно, чтобы не приносить стресс растениям.

До стабильных морозов на розовых кустах быть 3-4 мощные ветви с крепким стеблем и 3-4 – с развитыми почками.

Производим обработку роз, а именно – 5%-ным раствором медного купороса или 3%-ной бордоской жидкостью. Это убережет саженцы от грибка.



Медный купорос / Фото "Флориум"

Также специалисты советуют окучить розы сухим торфом где-то на 20-30 сантиметров. Благодаря этому стебли не будут трескаться, а корни – замерзать. На зиму розы нужно покрыть или органическим материалом (еловые ветви) или просто агроволокном.