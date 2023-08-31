Когда выкапывать картошку – это сейчас достаточно актуальный вопрос для тех, кто выращивает такой овощ на своем участке. Некоторых особенно беспокоит, не поздно ли копать картошку в сентябре, если не успел это сделать в августе. 24 Канал нашел ответ.

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Когда время собирать картошку

На время сбора картофеля влияют разные факторы. Больше всего – это погода и сорт. Если вы не успели собрать картофель в конце августа – волнуетесь, еще не поздно. Оптимальный период, чтобы копать картошку – первая половина сентября. Поздние сорта часто выкапывают в конце сентября или начале октября.

Как еще можно сориентироваться, что пора копать? Посмотрите на ботву, если она желтеет и увядает, вероятно, овоща не хватает силы на дальнейшее формирование плодов. Также стебли будут клониться книзу. Это значит, что уже пора.



Урожай картофеля / Фото Prosto Way

Если же листья все еще насыщенно-зеленые, это свидетельствует о поступлении полезных элементов в плоды, то есть, они продолжают развиваться .

. Есть еще один действенный лайфхак – выкопайте куст картофеля и посмотрите, насколько плотна кожица плодов.

Показателем является то, что картофель уже отцвел.

Картошку лучше собирать, по совету специалистов, в сухую и солнечную погоду. Оптимально это делать лопатой или вилами, последним инструментом проще. Копайте вглубь на 15–20 сантиметров.