Коли викопувати картоплю – це зараз досить актуальне питання для тих, хто вирощує такий овоч на своїй ділянці. Деяких особливо турбує, чи не пізно копати картоплю у вересні, якщо не встиг це зробити у серпні. 24 Канал знайшов відповідь.

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Коли час збирати картоплю

На час збору картоплі впливають різні чинники. Найбільше – це погода та сорт. Якщо ви не встигли зібрати картоплю наприкінці серпня – хвилюєтесь, ще не пізно. Оптимальний період, щоб копати картоплю – перша половина вересня. Пізні сорти часто викопують в кінці вересня або на початку жовтня.

Як ще можна зорієнтуватися, що пора копати? Подивіться на бадилля, якщо воно жовтіє та в'яне, ймовірно, овочу не вистачає сили на подальше формування плодів. Також стебла будуть хилитися додолу. Це означає, що вже час.



Урожай картоплі / Фото Prosto Way

Якщо ж листя все ще насичено-зелене, це свідчить про надходження корисних елементів до плодів, тобто, вони продовжують розвиватись .

. Є ще один дієвий лайфхак – викопайте кущ картоплі та подивіться, наскільки щільною є шкірка плодів.

Показником є й те, що картопля вже відцвіла.

Картоплю краще збирати, за порадою фахівців, у суху та сонячну погоду. Оптимально це робити лопатою або вилами, останнім інструментом простіше. Копайте вглиб на 15-20 сантиметрів.