Усім нам приємно, коли в домі чисто. Іноді не встигаєш повноцінно поприбирати перед тим, як прийдуть гості. Достатньо – швидко помити посуд та сховати речі, якщо вони розкидані. Є ще деякі речі, яких краще не бачити гостям.

Зверніть увагу Не зберігайте ці речі на балконі – є небезпека

3 речі, які варто сховати від людей

Безлад у ванній. Це перше, з чого варто почати, адже ванна може сказати багато про власників дому. Насамперед приберіть брудні рушники, халати, білизну. Заберіть засоби з догляду з умивальника – очисники, креми, гелі, сироватки. Будь-які засоби особистої гігієни мають бути сховані від людських очей. Йдеться також про бритви та епілятори. Усе має лежати на своєму місці.



Охайна ванна / Фото Unsplash

Швидкі засоби для чистки умивальника – лимонна кислота чи сода. Розведіть ці речовини з невеликою кількістю води та потріть щіткою чи губкою поверхні раковини. За кілька хвилин вона сяятиме чистотою. Якщо маєте змогу – можете поставити у ванній ефірні олії: завжди буде приємно пахнути.

Певні суперечливі речі, наприклад, книги чи фільми, які мають неоднозначні відгуки. Тут йдеться про матеріали, які можуть спричинити палку дискусію та суперечки між гостями. Тому якщо на ваших полицях, які видно загалу, можна побачити певні книги чи матеріали, пов'язані з якимись фільмами, краще їх сховати. Ймовірно, ви хочете провести гарно час, а не доказувати свою правду?



Книги / Фото Canva

Колекціонування вінтажних речей – без сумніву, цікаве хобі. Але варто бути пильними. Йдеться про декоративну зброю. Не варто залишати її на видному місці. Сховайте якомога далі, аби ніхто не помітив її.



Декоративна зброя / Фото Wellgo

Звичайно, що брудних місць у домі є багато, і на всіх їх треба звертати увагу. Не хочеться, аби хтось помітив такі моменти. Часто господині забувають про вимикачі. Їх треба обережно мити, аби вода не потрапила всередину. Можна це зробити за допомогою оцту, розчину соду або лимону.