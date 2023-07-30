Всем нам приятно, когда в доме чисто. Иногда не успеваешь полноценно убрать перед тем, как придут гости. Достаточно быстро помыть посуду и спрятать вещи, если они разбросаны. Есть еще некоторые вещи, которые лучше не видеть гостям.

Обратите внимание Не храните эти вещи на балконе – есть опасность

3 вещи, которые следует скрыть от людей

Беспорядок в ванной. Это первое, с чего стоит начать, ведь ванна может сказать многое о владельцах дома. В первую очередь уберите грязные полотенца, халаты, белье. Уберите средства по уходу из умывальника – очистители, кремы, гели, сыворотки. Любые средства личной гигиены должны быть скрыты от глаз. Речь идет также о бритвах и эпиляторах. Все должно лежать на своем месте.



Аккуратная ванна / Фото Unsplash

Быстрые средства для чистки умывальника лимонная кислота или сода. Разведите эти вещества с небольшим количеством воды и потрите щеткой или губкой поверхности раковины. Через несколько минут она будет сиять чистотой. Если можете – можете поставить в ванной эфирные масла: всегда будет приятно пахнуть.

Определенные противоречивые вещи, к примеру, книги или фильмы, имеющие неоднозначные отзывы. Здесь речь идет о материалах, которые могут вызвать горячую дискуссию и споры между гостями. Поэтому если на ваших полках, которые видны в целом, можно увидеть определенные книги или материалы, связанные с какими-то фильмами, лучше их спрятать. Вероятно, вы хотите провести хорошо время, а не доказывать свою правду?



Книги / Фото Canva

Коллекционирование винтажных вещей – несомненно, интересное хобби. Но стоит быть внимательными. Речь идет о декоративное оружие. Не следует оставлять ее на видном месте. Спрячь как можно дальше, чтобы никто не заметил ее.



Декоративное оружие / Фото Wellgo

Конечно, грязных мест в доме много, и на всех их нужно обращать внимание. Не хочется, чтобы кто-нибудь заметил такие моменты. Часто хозяйки забывают о выключателе. Их нужно осторожно мыть, чтобы вода не попала внутрь. Это можно сделать с помощью уксуса, раствора сода или лимона.