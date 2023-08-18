Не лише яблука та сливи: що покласти в кошик на Яблучний Спас
19 серпня християни відзначають одне з найбільших церковних свят – Яблучний Спас. За традицією цього дня всі йдуть до церкви з кошиками, повними фруктів. Головним продуктом, який освячують, є яблука.
Після літургії ними пригощають близьких, а також печуть смачні пироги. Оскільки Яблучний Спас символізує завершення збору врожаю, то у кошику є чимало продуктів. Яких саме – дізнавайтеся далі на сайті 24 Каналу.
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Кожна господиня на власний смак наповнює святковий кошик, однак є певний список фруктів, які освячують найчастіше.
Що покласти у кошик на Яблучного Спаса
- Яблука,
- груші,
- виноград,
- сливи,
- персики,
- моркву,
- помідори,
- хліб,
- хрін,
- медові стільники,
- сіль.
Що святити на Яблучного Спаса / Фото "Фіртка"
Оскільки Яблучний Спас – символ закінчення збору врожаю, то у кошиках часто можна побачити колосся пшениці, баночку меду. Щоб додати кошику ошатності, його доповнюють свічками та пахучою зеленню (чебрецем, м'ятою, чорнобривцями тощо).
Після освячення заведено робити випічку з яблук. Господині печуть пироги, роблять млинці, готують варення. І пригощають цим всім рідних і близьких.