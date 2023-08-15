Причинами гіркоти в огірках, може бути зміна температури, брак води, спека, бідна земля. Щоб виділився кукурбітацин, достатньо 1 з цих чинників. Чому так відбувається – зрозуміло, але що з цим робити – знає 24 Канал.

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Чому гіркнуть огірки: що з цим робити

Якщо огіркам не вистачає води, це позначатиметься на тому, який вони мають вигляд. Попри те, що шкірка темнітиме, вони можуть припинити рости. Спробуйте полити овочі теплою водою. Але краще це робити рано або ввечері, щоб не спеклися на сонці.



Полив огірків / Фото "Аптека садівника"

Коли надворі погана погода, потрібно накривати їх плівкою, аби не замерзли. Обов'язково підгортайте кущі, аби корені не гнили.

Різні шкідники можуть також спричиняти гіркоту в огірках. І власне, щоб захистити себе від комах, буде виробляти неприємну речовину. Робіть профілактичні заходи та обирайте лише ті сорти, котрі не гірчать.

Не застосовуйте до огірків свіжий гній. їм це не дуже підходить. Краще взяти у вжиток перегній або пташиний послід.

Чим підживити огірки, щоб не гірчили

Оптимальним варіантом для підгодівлі огірків стануть добрива на основі азоту. Щоб не використовувати хімію, можна взяти органіку, до прикладу перегній у пропорції 1:10.

Підійде й курячий послід. Для приготування настою треба розвести речовину у дозуванні 1 до 20.



Курячий послід / Фото "Сільське господарство та садівництво"

Дуже вдалим варіантом будуть речовини – калію та магнію. Їх рекомендується чергувати з органічними. Можна підживлювати такими добривами 1 раз у тиждень. Якщо це робити, то огірки не будуть рости гіркими.



Калійне добриво / Фото Superagronom