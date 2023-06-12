Влітку городники можуть спостерігати таке неприємне явище як пожовтіння часнику. Таке буває досить часто і воно має низку певних причин. 24 Канал розповість, чому часник жовтіє й що з цим робити.

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Якщо часник зберігається на городі досить довго, він може перезріти й почати жовтіти. Рекомендується збирати часник, коли верхівки стебел стають сухими та зігнутими, але ще не починають жовтіти.

Часник чутливий до вологості. Якщо ґрунт довкола нього надмірно вологий, це може призвести до жовтіння листків. З поливом треба бути обережним.

Недостатня кількість поживних речовин в ґрунті може спричинити жовтіння часнику. Він потребує достатньої кількості азоту, фосфору та калію для росту. Треба регулярно вносити органічні або мінеральні добрива.