День святого Валентина 2023: ідеї подарунків колегам на 14 лютого

У День Валентина можна проявляти свою любов та турботу не лише коханим, а й тим, з ким ви проводите важливу частину свого життя. 14 лютого – це чудова нагода здивувати своїх колег приємним сюрпризом. Залишилося лише обрати подарунок, щоб він був актуальним та доречним.

У День Валентина можна дарувати подарунки усім, кого ви любите, зокрема й колегам. Для цього треба проаналізувати їхні потреби та захоплення. 24 Канал зробив чудову добірку подарунків, щоб допомогти вам цьому.

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День Валентина – що подарувати колегам у свято

Завжди актуальними подарунками для колег будуть ті, які є практичними та корисними. Подарунок не має викликати зайвих питань чи зобов'язувати колег до відповідного жесту. Він має бути просто приємною несподіванкою. Тож пропонуємо вам такі ідеї універсальних подарунків:

Елегантна ручка.

Іменна папка для документів.

Мило ручної роботи.

Шоколадка з цікавим смаком.

Валентинка, підписана від руки.

Візитниця.

Магнітний календар.

Красивий блокнот.

Іграшка-антистрес.

Чай чи кава.

Теплий плед.

Стильний нічник.

Ремінь з красивою пряжкою.

Якісні навушники.

Що подарувати колегам на День Валентина 2023 / Фото Unsplash

Кишеньковий ліхтарик.

Ароматна свічка.

Чашка з цікавим підписом.

Подушка зі смішним написом.

Флешка цікавої форми.

Попсокет для смартфона.

Футболка з принтом.

Рослина в цікавому горщику.

Красиве ситечко для чаю.

Стилізована раритетна ручна кавомолка.

Павербанк.

Шкарпетки в банці з цікавим принтом.

Цікава скарбничка.

Солодощі.

М'яка іграшка.

Підставка для чашки з гарним дизайном.

Органайзер.

Набір меду чи джему.

Книгу.

Що подарувати керівнику своїм колегам на День святого Валентина

Якщо ви є керівником і хочете налагодити відносини у колективі та зміцнити зв'язок зі співробітниками, то варто підготувати бюджетні подарунки кожному чи загальний презент:

Фотосесію для колег.

Похід в боулінг.

Тематичний торт для колективу.

Похід на ковзанку.

Сертифікат для проходження квесту усім колективом.

Стильні фоторамки.

Фруктовий кошик.

Набір запашної кави або квітучого чаю.

Смачні капкейки.

Брелки в еко-стилі.

Комп'ютерні килимки для мишки.

День Валентина 2023 – що подарувати колегам, цікаві ідеї подарунків / Фото Canva

Що не варто дарувати колегам на День святого Валентина