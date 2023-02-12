В День Валентина можно дарить подарки всем, кого вы любите, в том числе и коллегам. Для этого нужно проанализировать их потребности и увлечения. 24 Канал сделал отличную подборку подарков, чтобы помочь вам этому.

Читайте также День святого Валентина 2023: идеи парных подарков для влюбленных

День Валентина – что подарить коллегам в праздник

Всегда актуальными подарками для коллег будут те, которые практичны и полезны. Подарок не должен вызывать лишние вопросы или обязывать коллег к соответствующему жесту. Он должен быть просто приятным сюрпризом. Итак, предлагаем вам такие идеи универсальных подарков:

  • Элегантная ручка.
  • Именная папка для документов.
  • Мыло ручной работы.
  • Шоколадка с увлекательным вкусом.
  • Валентинка, подписанный от руки.
  • Визитница.
  • Магнитный календарь
  • Красивый Блокнот.
  • Игрушка-антистресс.
  • Чай или кофе.
  • Теплый плед.
  • Стильный ночник.
  • Ремень с красивой пряжкой.
  • Качественные наушники.

Что подарить коллегам в День Валентина 2023 / Фото Unsplash

  • Карманный фонарик.
  • Ароматная свеча.
  • Чашка с интересной подписью.
  • Подушка со смешной надписью.
  • Флешка интересной формы.
  • Попсокета для смартфона.
  • Футболка с принтом.
  • Растение в интересном горшке.
  • Красивое ситечко для чая.
  • Стилизованная раритетная кофемолка.
  • Повербанк.
  • Носки в банке с интересным принтом.
  • Интересная копилка.
  • Сладости.
  • Мягкая игрушка.
  • Подставка для чашки с хорошим дизайном.
  • Органайзер.
  • Набор меда или джема.
  • Книга.

Что подарить руководителю своим коллегам на День святого Валентина

Если вы являетесь руководителем и хотите наладить отношения в коллективе и укрепить связь с сотрудниками, то стоит подготовить бюджетные подарки каждому или общий презент:

  • Фотосессию для коллег.
  • Поход в боулинг.
  • Тематический пирог для коллектива.
  • Поход на каток.
  • Сертификат для прохождения квеста всем коллективом.
  • Стильные фоторамки.
  • Фруктовая корзина.
  • Набор ароматного кофе или цветущий чай.
  • Вкусные капкейки.
  • Брелки в стиле эко.
  • Компьютерные коврики для мышки.

День Валентина 2023 – что подарить коллегам, интересные идеи подарков / Фото Canva

Что не стоит дарить коллегам в День святого Валентина

  • Не рекомендуем дарить коллегам парфюмерию и средства личной гигиены. Такие подарки больше кстати для близких людей. Это достаточно индивидуальные вещи.
  • Не дарите двузначные подарки – разные романтические штучки или сюрпризы. Подарки должны быть без скрытого подтекста.
  • Не стоит дарить подарки, связанные с религией. Особенно, когда вы не знаете вероисповедания человека.
  • Не извините слишком дорогих подарков, потому что тогда коллеги будут чувствовать себя обязанными перед вами.
  • Не стоит дарить нижнее белье и одежду, потому что это будет очень странно смотреться. Такие подарки нужно делать очень близкому кругу людей.