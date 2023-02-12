В День Валентина можно дарить подарки всем, кого вы любите, в том числе и коллегам. Для этого нужно проанализировать их потребности и увлечения. 24 Канал сделал отличную подборку подарков, чтобы помочь вам этому.
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День Валентина – что подарить коллегам в праздник
Всегда актуальными подарками для коллег будут те, которые практичны и полезны. Подарок не должен вызывать лишние вопросы или обязывать коллег к соответствующему жесту. Он должен быть просто приятным сюрпризом. Итак, предлагаем вам такие идеи универсальных подарков:
- Элегантная ручка.
- Именная папка для документов.
- Мыло ручной работы.
- Шоколадка с увлекательным вкусом.
- Валентинка, подписанный от руки.
- Визитница.
- Магнитный календарь
- Красивый Блокнот.
- Игрушка-антистресс.
- Чай или кофе.
- Теплый плед.
- Стильный ночник.
- Ремень с красивой пряжкой.
- Качественные наушники.
Что подарить коллегам в День Валентина 2023 / Фото Unsplash
- Карманный фонарик.
- Ароматная свеча.
- Чашка с интересной подписью.
- Подушка со смешной надписью.
- Флешка интересной формы.
- Попсокета для смартфона.
- Футболка с принтом.
- Растение в интересном горшке.
- Красивое ситечко для чая.
- Стилизованная раритетная кофемолка.
- Повербанк.
- Носки в банке с интересным принтом.
- Интересная копилка.
- Сладости.
- Мягкая игрушка.
- Подставка для чашки с хорошим дизайном.
- Органайзер.
- Набор меда или джема.
- Книга.
Что подарить руководителю своим коллегам на День святого Валентина
Если вы являетесь руководителем и хотите наладить отношения в коллективе и укрепить связь с сотрудниками, то стоит подготовить бюджетные подарки каждому или общий презент:
- Фотосессию для коллег.
- Поход в боулинг.
- Тематический пирог для коллектива.
- Поход на каток.
- Сертификат для прохождения квеста всем коллективом.
- Стильные фоторамки.
- Фруктовая корзина.
- Набор ароматного кофе или цветущий чай.
- Вкусные капкейки.
- Брелки в стиле эко.
- Компьютерные коврики для мышки.
День Валентина 2023 – что подарить коллегам, интересные идеи подарков / Фото Canva
Что не стоит дарить коллегам в День святого Валентина
- Не рекомендуем дарить коллегам парфюмерию и средства личной гигиены. Такие подарки больше кстати для близких людей. Это достаточно индивидуальные вещи.
- Не дарите двузначные подарки – разные романтические штучки или сюрпризы. Подарки должны быть без скрытого подтекста.
- Не стоит дарить подарки, связанные с религией. Особенно, когда вы не знаете вероисповедания человека.
- Не извините слишком дорогих подарков, потому что тогда коллеги будут чувствовать себя обязанными перед вами.
- Не стоит дарить нижнее белье и одежду, потому что это будет очень странно смотреться. Такие подарки нужно делать очень близкому кругу людей.