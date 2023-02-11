Выбирая сюрприз, важно обратить внимание на восхищение человека и его любовь или нелюбовь к разным милым романтическим вещам. 24 Канал решил вам помочь в этом и создал подборку парных подарков, чтобы вы могли удивить своего любимого человека.

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Идеи парных подарков на День святого Валентина 2023

Парные футболки или пижамы

Такой подарок принесет не только хорошие эмоции, но и подойдет к обилию образов. Ведь удобство и качество продемонстрирует вашу любовь и заботу.

День Валентина – идеи парных подарков для влюбленных / Фото Crafta

Пижама в качестве подарка – всегда своевременный и удачный вариант. Особенно это актуально в холодное время года.

Подарки на День Валентина – идеи / Фото Shafa

Чашки для двоих

Хороший вариант – это чашка с подогревом. Она поддерживает безупречную температуру напитков. Благодаря такой чашечке не нужно несколько раз нагревать чайник и тратить электроэнергию.

Идеи парных подарков на День Валентина / Фото Home coffe

Также можно выбрать чашки с милым дизайном или чашку-хамелеон.

День влюбленных – идеи подарков для двоих / Фото Super Pupers

Парные кулоны или браслеты с гравировкой

Серебряные украшения – прекрасный подарок ко Дню влюбленных, ведь свою любовь можно передать с помощью тайного послания или символа.

Что подарить на День Валентина – идеи / Фото из открытых источников

Абонемент на двоих в спа-салон

Такой подарок позволит не только расслабиться влюбленным, но и снимет и улучшит кровообращение. Это приятный способ побыть вдвоем и забыть обо всех будничных делах.

День святого Валентина – идеи подарков / Фото One Deal

Игра на двоих

С помощью такой игры вы сможете обменяться со своим любимым человеком мечтами, страхами или смешными историями.

День Валентина – идеи подарков друг другу / Фото из открытых источников

Совместная фотосессия

Фотосессия поможет сберечь хотя бы частицу счастливых эмоций. Если вы хотите провести праздник Валентина так, чтобы этот день вам запомнился, можете смело выбирать фотосессию в стиле Love Story.

День Валентина 2023 – идеи подарков для влюбленных / Фото "Телеграф"

Романтическое путешествие на двоих

Это красивый и эффектный подарок, ведь общие эмоции всегда сближают влюбленных. Однако здесь заранее важно учесть все "за" и "против".

Что подарить на День Валентина – идеи для влюбленных / Фото "Карпаты Travel"