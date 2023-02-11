Обираючи сюрприз, важливо звернути увагу на захоплення людини та її любов чи нелюбов до різних милих романтичних речей. 24 Канал вирішив вам допомогти у цьому й створив добірку парних подарунків, щоб ви могли здивувати свою кохану людину.
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Ідеї парних подарунків на День святого Валентина 2023
- Парні футболки або піжами
Такий подарунок принесе не лише гарні емоції, а й підійде до безлічі образів. Адже зручність і якість продемонструє вашу любов та турботу.
День Валентина – ідеї парних подарунків для закоханих / Фото Crafta
Піжама у якості подарунка – це завжди своєчасний та вдалий варіант. Особливо це актуально у холодну пору року.
Подарунки на День Валентина – ідеї / Фото Shafa
- Чашки для двох
Хороший варіант – це чашка з підігрівом. Вона підтримує ідеальну температуру напоїв. Завдяки такій чашці не потрібно декілька разів нагрівати чайник і витрачати електроенергію.
Ідеї парних подарунків на День Валентина / Фото Home coffe
Також можна обрати чашки з милим дизайном або чашку-хамелеон.
День закоханих – ідеї подарунків для двох / Фото Super Pupers
- Парні кулони або браслети з гравіюванням
Срібні прикраси – це чудовий подарунок до Дня закоханих, адже своє кохання можна передати за допомогою таємного послання чи символу.
Що подарувати на День Валентина – ідеї / Фото з відкритих джерел
- Абонемент на двох у спа-салон
Такий подарунок дозволить не лише розслабитися закоханим, а й зніме та покращить кровообіг. Це приємний спосіб побути вдвох й забути про всі буденні справи.
День святого Валентина – ідеї подарунків / Фото One Deal
- Гра на двох
За допомогою такої гри ви зможете обмінятися зі своєю коханою людиною мріями, страхами чи кумедними історіями.
День Валентина – ідеї подарунків один одному / Фото з відкритих джерел
- Спільна фотосесія
Фотосесія допоможе зберегти хоча б частинку щасливих емоцій. Якщо ви хочете провести свято Валентина так, щоб цей день вам запам'ятався, то можете сміливо обирати фотосесію у стилі Love Story.
День Валентина 2023 – ідеї подарунків для закоханих / Фото "Телеграф"
- Романтична подорож на двох
Це досить красивий та ефектний подарунок, адже спільні емоції завжди зближують закоханих. Однак, тут заздалегідь важливо врахувати всі "за" та "проти".
Що подарувати на День Валентина – ідеї для закоханих / Фото "Карпати Travel"