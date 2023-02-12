У День Валентина можна дарувати подарунки усім, кого ви любите, зокрема й колегам. Для цього треба проаналізувати їхні потреби та захоплення. 24 Канал зробив чудову добірку подарунків, щоб допомогти вам цьому.
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День Валентина – що подарувати колегам у свято
Завжди актуальними подарунками для колег будуть ті, які є практичними та корисними. Подарунок не має викликати зайвих питань чи зобов'язувати колег до відповідного жесту. Він має бути просто приємною несподіванкою. Тож пропонуємо вам такі ідеї універсальних подарунків:
- Елегантна ручка.
- Іменна папка для документів.
- Мило ручної роботи.
- Шоколадка з цікавим смаком.
- Валентинка, підписана від руки.
- Візитниця.
- Магнітний календар.
- Красивий блокнот.
- Іграшка-антистрес.
- Чай чи кава.
- Теплий плед.
- Стильний нічник.
- Ремінь з красивою пряжкою.
- Якісні навушники.
Що подарувати колегам на День Валентина 2023 / Фото Unsplash
- Кишеньковий ліхтарик.
- Ароматна свічка.
- Чашка з цікавим підписом.
- Подушка зі смішним написом.
- Флешка цікавої форми.
- Попсокет для смартфона.
- Футболка з принтом.
- Рослина в цікавому горщику.
- Красиве ситечко для чаю.
- Стилізована раритетна ручна кавомолка.
- Павербанк.
- Шкарпетки в банці з цікавим принтом.
- Цікава скарбничка.
- Солодощі.
- М'яка іграшка.
- Підставка для чашки з гарним дизайном.
- Органайзер.
- Набір меду чи джему.
- Книгу.
Що подарувати керівнику своїм колегам на День святого Валентина
Якщо ви є керівником і хочете налагодити відносини у колективі та зміцнити зв'язок зі співробітниками, то варто підготувати бюджетні подарунки кожному чи загальний презент:
- Фотосесію для колег.
- Похід в боулінг.
- Тематичний торт для колективу.
- Похід на ковзанку.
- Сертифікат для проходження квесту усім колективом.
- Стильні фоторамки.
- Фруктовий кошик.
- Набір запашної кави або квітучого чаю.
- Смачні капкейки.
- Брелки в еко-стилі.
- Комп'ютерні килимки для мишки.
День Валентина 2023 – що подарувати колегам, цікаві ідеї подарунків / Фото Canva
Що не варто дарувати колегам на День святого Валентина
- Не радимо дарувати колегам парфумерію та засоби особистої гігієни. Такі подарунки більш до речі для близьких людей. Це досить індивідуальні речі.
- Не даруєте двозначних подарунків – різні романтичні штучки чи сюрпризи. Подарунки мають бути без прихованого підтексту.
- Не варто дарувати подарунки, які пов'язані з релігією. Особливо, коли ви не знаєте віросповідання людини.
- Не даруйте надто дорогих подарунків, бо тоді колеги будуть відчувати себе зобов'язаними перед вами.
- Не варто дарувати спідню білизну та одяг, бо це буде дуже дивно виглядати. Такі подарунки треба робити дуже близькому колі людей.