У День Валентина можна дарувати подарунки усім, кого ви любите, зокрема й колегам. Для цього треба проаналізувати їхні потреби та захоплення. 24 Канал зробив чудову добірку подарунків, щоб допомогти вам цьому.

Читайте також День святого Валентина 2023: ідеї парних подарунків для закоханих

День Валентина – що подарувати колегам у свято

Завжди актуальними подарунками для колег будуть ті, які є практичними та корисними. Подарунок не має викликати зайвих питань чи зобов'язувати колег до відповідного жесту. Він має бути просто приємною несподіванкою. Тож пропонуємо вам такі ідеї універсальних подарунків:

  • Елегантна ручка.
  • Іменна папка для документів.
  • Мило ручної роботи.
  • Шоколадка з цікавим смаком.
  • Валентинка, підписана від руки.
  • Візитниця.
  • Магнітний календар.
  • Красивий блокнот.
  • Іграшка-антистрес.
  • Чай чи кава.
  • Теплий плед.
  • Стильний нічник.
  • Ремінь з красивою пряжкою.
  • Якісні навушники.

Що подарувати колегам на День Валентина 2023 / Фото Unsplash

  • Кишеньковий ліхтарик.
  • Ароматна свічка.
  • Чашка з цікавим підписом.
  • Подушка зі смішним написом.
  • Флешка цікавої форми.
  • Попсокет для смартфона.
  • Футболка з принтом.
  • Рослина в цікавому горщику.
  • Красиве ситечко для чаю.
  • Стилізована раритетна ручна кавомолка.
  • Павербанк.
  • Шкарпетки в банці з цікавим принтом.
  • Цікава скарбничка.
  • Солодощі.
  • М'яка іграшка.
  • Підставка для чашки з гарним дизайном.
  • Органайзер.
  • Набір меду чи джему.
  • Книгу.

Що подарувати керівнику своїм колегам на День святого Валентина

Якщо ви є керівником і хочете налагодити відносини у колективі та зміцнити зв'язок зі співробітниками, то варто підготувати бюджетні подарунки кожному чи загальний презент:

  • Фотосесію для колег.
  • Похід в боулінг.
  • Тематичний торт для колективу.
  • Похід на ковзанку.
  • Сертифікат для проходження квесту усім колективом.
  • Стильні фоторамки.
  • Фруктовий кошик.
  • Набір запашної кави або квітучого чаю.
  • Смачні капкейки.
  • Брелки в еко-стилі.
  • Комп'ютерні килимки для мишки.

День Валентина 2023 – що подарувати колегам, цікаві ідеї подарунків / Фото Canva

Що не варто дарувати колегам на День святого Валентина

  • Не радимо дарувати колегам парфумерію та засоби особистої гігієни. Такі подарунки більш до речі для близьких людей. Це досить індивідуальні речі.
  • Не даруєте двозначних подарунків – різні романтичні штучки чи сюрпризи. Подарунки мають бути без прихованого підтексту.
  • Не варто дарувати подарунки, які пов'язані з релігією. Особливо, коли ви не знаєте віросповідання людини.
  • Не даруйте надто дорогих подарунків, бо тоді колеги будуть відчувати себе зобов'язаними перед вами.
  • Не варто дарувати спідню білизну та одяг, бо це буде дуже дивно виглядати. Такі подарунки треба робити дуже близькому колі людей.