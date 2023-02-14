Якщо досі не визначилися з подарунком на День святого Валентина, а побачення вже за кілька годин, не спішіть бігти за тюльпанами, відкладіть їх до 8 Березня. Далі цікаві ідеї швидких і досить бюджетних презентів, які встигнете придбати для дівчини навіть 14 лютого.

Читайте також День святого Валентина 2023: ніжна добірка привітань у віршах та прозі

Топ ідей, що подарувати дівчині на Валентина замість квітів

Декоративні свічки

Зараз це не лише приємний презент, який додасть інтер'єру вишуканості, а й дуже практичний, зважаючи на регулярні відключення електроенергії по всій країні. Воскові, парафінові, гелеві свічки різних кольорів і форми стануть ідеальним доповненням вашого романтичного вечора.

Настільна гра

Такий подарунок однозначно приємно здивує дівчину й дозволять цікаво провести час разом. Ви можете обрати романтичну настільну гру або ж еротичну, як от постільний путівник для дорослих пар.

Фруктовий бокс

Якщо шоколадні валентинки – це заїжджена тема, то фруктовий бокс на 14 лютого – ані трохи. Це не лише приємний, а й корисний подарунок, який покаже вас як турботливого хлопця. Адже ніхто не відмовиться від порції вітамінів взимку.

SPA-програма для двох

Сертифікат на SPA – це небанальний презент, який однозначно зблизить вас. Удвох ви пірнете у світ релаксу, подбаєте про своє тіло, самопочуття та ментальне здоров'я. Це чудовий варіант на вихідні після довгих важких буднів.

Набір чаю

Цей презент коштує, як квіти, але здивує дівчину більше, ніж букет тюльпанів чи троянд. Зараз у багатьох супермаркетах можна купити, наприклад, набір в'язаного чаю у красивих подарункових коробках, що виглядатиме як повноцінний подарунок. Він надасть смаку та аромату не одному вашому вечору вдвох.

Майстер-клас для двох

Таких подарункових сертифікатів навіть на просторах інтернету безліч. Ви можете обрати для себе будь-що на будь-який смак і гаманець – від кінної прогулянки до майстер-класу з гончарства, живопису, вокалу, танців. Усе залежить від вподобань вашої коханої. Або ж ризикніть й опануйте щось нове разом, це завжди незабутні емоції.