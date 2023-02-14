Якщо трапилося так, що у День святого Валентина ви не можете бути зі своєю коханою, то ви можете написати їй теплі побажання, які передадуть ваші почуття навіть через тисячі кілометрів. 24 канал зібрав для вас найкращі привітання з Днем закоханих у віршах та прозі.

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Привітання з Днем святого Валентина – вірші

Візьму я великий палкий поцілунок,

Його запакую в яскравий пакунок,

До крил валентинці скоріш причеплю

Й до тебе летіти з пакунком велю!

Сміливіше відкривай цей барвистий пакунок,

Приймай в День закоханих мій поцілунок!

***

З Днем закоханих вітаю.

Щастя, радості бажаю.

По секрету я скажу:

Що тобою дорожу!

Хай гаряча ж любов

Розганяє твою кров.

Будуть ласки й поцілунки,

А у вечері – дарунки!

***

З днем закоханих вітаю!

Що тут побажати?

Щоб кохання оселилось

У вашій хаті.

Щоби пристрасть вирувала,

Щоб душа співала,

Щоб прекрасне почуття

Серце зігрівало.

Буде поряд хай людина,

Що хвилює душу,

Подвиги нехай кохання

Здійснювати змушує.

***

В цей чудовий день

Нехай Валентин, як в добрій казці,

Подарує тобі щастя,

А Амурчик у намисті

Принесе кохання чисте,

А від мене подарунок –

Палкий поцілунок!

З Днем святого Валентина 2023 – привітання у віршах та прозі / Фото з відкритих джерел

Зі святом кохання вітаю тебе,

Бажаю любові, тепла і надії.

Нехай почуття тебе в вирій несе,

Та збуваються всі потаємні мрії.

Ти щире тепло рідних рук бережи,

Та душу кохану зігрій в обіймах.

Бо люди закохані – то два береги,

Нема від любові величніше сили.

***

Кохання – це вічність, кохання – це час,

Воно незабутнє для нас,

Ми будемо разом, я вірю у це,

З Днем Валентина вітаю тебе.

Дощ чи сніг – то все одно,

Не дивлюся я в вікно,

А дивлюсь лиш у твої очі,

Такі лагідні, дівочі.

Ти у мене, як картина,

І я вдячний Валентину,

Що він виконав бажання –

Дарував мені кохання.

***

Ти поруч, і все прекрасно:

І дощ, і холодний вітер.

Спасибі тобі, мій ясний,

За те, що ти є на світі.

Спасибі за ці губи,

Спасибі за руки ці.

Спасибі тобі, мій коханий,

За те, що ти є на світі.

Ми поруч, але ж могли б

Один одного зовсім не зустріти.

Єдиний мій, дякую

За те, що ти є на світі!

***

Дощ чи сніг – то все одно,

Не дивлюся я в вікно,

А дивлюсь лиш у твої очі,

Такі лагідні, дівочі.

Ти у мене, як картина,

І я вдячний Валентину,

Що він виконав бажання –

Дарував мені кохання.

Привітання з Днем Валентина – вірші, проза / Фото TV.UA

День святого Валентина – привітання у прозі

З Днем усіх закоханих, люба! В цей день спішу тобі зізнатись, що моя любов з першого дня нашої зустрічі тільки збільшується. Щоразу, як прокидаюсь з тобою, завдячую Богові, що наші долі зійшлись разом.

***

З Днем святого Валентина всіх коханих і люблячих людей! Коли в серці живе любов, світ навколо прекрасний, світлий, сповнений чудес. Любов надихає, окрилює, дарує надію. Любов дійсно вміє творити чудеса. Нехай це чарівне почуття наповнює серця до країв. Любові, ніжності, теплоти, гармонії й краси!

***

14 лютого – справді наше свято, адже ми безмежно любимо один одного! Вітаю! Пам'ятай, ти – мій всесвіт, який дає сили для красивих перемог, моя весна, що сповнює натхненням, моє чарівне щастя, без якого точно не вийде існувати! Я кохаю тебе!

***

З Днем святого Валентина від щирого серця вітаю свою прекрасну дружину! Мила, ти для мене найдорожча! Крім тебе мені більше ніхто не потрібен. Давним-давно я подарував тобі своє серце, а ти мені своє. Знай, що я ніколи й нікому не дам тебе образити, ти завжди будеш зі мною, як за кам'яною стіною. Я люблю тебе!

День святого Валентина – привітання у прозі та віршах / Фото з відкритих джерел

Коханий, ти зачарував мене своїм поглядом, ти наче Амур пронизав моє серце, ти зачарував мене своєю мужністю. Ти подарував мені любов і щастя, насолоду й умиротворення. Спасибі за те, що ти є. Я тебе дуже люблю і вітаю з Днем святого Валентина!

***

Як сила тяжіння зближує планети, так і любов об'єднує людей, незважаючи на різні характери, смаки та інтереси. Любити – значить дивитися не один на одного, а дивитися в одному напрямку. Я бажаю вам скоріше відшукати це почуття, а тим, хто вже знайшов, ніколи його не втрачати! З Днем святого Валентина!

***

У День святого Валентина заведено бажати кохання. Але я побажаю не просто любити й бути коханою людиною, а щоб те саме кохання було щирим і міцним. Бажаю, щоб серце від радості та щастя билося у такт із серцем коханої половинки, щоб кохання надихало на добрі та гарні вчинки, щоб стосунки були сповнені розуміння та спільних мрій.

***

Вітаю З Днем святого Валентина! З днем Всіх Закоханих! Адже немає нічого на світі краще, ніж любити й бути коханим. Нехай це свято відчувається не тільки в цей день, але і кожен день, а почуття любові й закоханості живе в серцях кожного протягом довгих років життя. Бажаю всім закоханим в цей день зважиться на новий крок у своєму житті, тим хто ще не зустрів свою любов, обов'язково знайти її, а ті хто втратив віру в любов знайти її знову. Любіть і будьте коханими!