Если случилось так, что в День святого Валентина вы не можете быть со своей любимой, то вы можете написать ей теплые пожелания, которые передадут ваши чувства даже через тысячи километров. 24 канал собрал для вас лучшие поздравления с Днем влюбленных в стихах и прозе.

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Поздравления с Днем святого Валентина – стихи

С днем влюбленных поздравляю!

Что здесь пожелать?

Чтобы любовь поселилась

В вашем доме.

Чтобы страсть бушевала,

Чтобы душа пела,

Чтобы прекрасное чувство

Сердце согревало.

Будет рядом пусть человек,

Что волнует душу,

Подвиги пусть любовь

Совершать заставляет.

***

В День святого Валентина

Всё волшебно и красиво:

В романтических сердечках,

В лепестках, конфетах, свечках.

С Днем влюбленных поздравляю.

Пусть любовь преград не знает,

А февральская метель

Не испортит этот день!

***

В этот прекрасный день

Пусть Валентин, как в хорошей сказке,

Подарит тебе счастье,

А Амурчик в ожерелье

Принесет любовь чистую,

А от меня подарок –

Страстный поцелуй!

***

С Днем святого Валентина,

Пожелаю быть счастливым.

Улыбаться, восхищаться,

Счастьем теплым наслаждаться!

Жить в любви, достатке, мире,

Быть всегда на позитиве.

Чувства преданно хранить,

Выбор свой всегда ценить!

С Днем святого Валентина 2023 – поздравления в стихах и прозе / Фото из открытых источников

С праздником любви поздравляю тебя,

Желаю любви, тепла и надежды.

Пусть чувства тебя в теплые края несет,

Но сбываются все тайные мечты.

Ты искреннее тепло родных рук береги,

Но душу любимую согрей в объятиях.

Потому что люди влюблены – это два берега,

Нет от любви величественной силы.

***

Любовь – это вечность, любовь – это время,

Оно незабываемое для нас,

Мы будем вместе, я верю в это,

С Днем Валентина поздравляю тебя.

Дождь или снег – все равно,

Не смотрю я в окно,

А смотрю только в твои глаза,

Такие кроткие, девичьи.

Ты у меня, как картина,

И я благодарен Валентину,

Что он исполнил –

Дарил мне любовь.

***

Ты рядом, и все прекрасно:

И дождь и холодный ветер.

Спасибо тебе, мой ясный,

За то, что ты на свете.

Спасибо за эти губы,

Спасибо за руки эти.

Спасибо тебе, мой любимый,

За то, что ты на свете.

Мы рядом, но могли бы

Друг друга совсем не встретить.

Единственный мой, спасибо

За то, что ты на свете!

***

Дождь или снег – все равно,

Не смотрю я в окно,

А смотрю только в твои глаза,

Такие кроткие, девичьи.

Ты у меня, как картина,

И я благодарен Валентину,

Что он исполнил –

Дарил мне любовь.

Поздравления с Днем Валентина – стихи, проза / Фото TV.UA

День святого Валентина – поздравление в прозе

С Днем всех влюбленных, дорогая! В этот день спешу тебе признаться, что моя любовь с первого дня нашей встречи увеличивается. Каждый раз, как просыпаюсь с тобой, благодарю Бога, что наши судьбы сошлись вместе.

***

С Днем святого Валентина всех любимых и любящих людей! Когда в сердце живет любовь, мир вокруг прекрасен, светл, полон чудес. Любовь вдохновляет, окрыляет, дарит надежду. Любовь действительно умеет творить чудеса. Пусть это волшебное чувство наполняет сердца до краев. Любви, нежности, теплоты, гармонии и красоты!

***

14 февраля – действительно наш праздник, ведь мы безгранично любим друг друга! Поздравляю! Помни, ты – моя вселенная, дающая силы для красивых побед, моя весна, наполняющая вдохновением, мое волшебное счастье, без которого точно не получится существовать! Я люблю тебя!

***

С Днем святого Валентина от всей души поздравляю свою прекрасную жену! Милая, ты для меня самая дорогая! Кроме тебя мне больше никто не нужен. Давным-давно я подарил тебе свое сердце, а ты мне свое. Знай, что я никогда и никому не дам тебя обидеть, ты всегда будешь со мной, как за каменной стеной. Я люблю тебя!

День святого Валентина – поздравления в прозе и стихах / Фото из открытых источников

Возлюбленный, ты очаровал меня своим взглядом, ты как Амур пронзил мое сердце, ты очаровал меня своим мужеством. Ты подарил мне любовь и счастье, наслаждение и умиротворение. Спасибо за то, что ты есть. Я тебя очень люблю и поздравляю с Днем святого Валентина!

***

Как сила тяготения сближает планеты, так и любовь объединяет людей, несмотря на разные характеры, вкусы и интересы. Любить – значит смотреть не друг на друга, а смотреть в одном направлении. Я желаю вам поскорее отыскать это чувство, а уже нашедшим никогда его не терять! С Днем святого Валентина!

***

В День святого Валентина принято желать любви. Но я пожелаю не просто любить и быть любимым человеком, а чтобы та самая любовь была искренней и крепкой. Желаю, чтобы сердце от радости и счастья билось в такт с сердцем любимой половинки, чтобы любовь вдохновляла на добрые и хорошие поступки, чтобы отношения были исполнены понимания и общих мечтаний.

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Поздравляю С Днем святого Валентина! С днем Всех Влюбленных! Ведь нет ничего на свете лучше, чем любить и быть любимым. Пусть этот праздник чувствуется не только в этот день, но и каждый день, а чувство любви и влюбленности живет в сердцах каждого долгих лет жизни. Желаю всем влюбленным в этот день решится на новый шаг в своей жизни, тем, кто еще не встретил свою любовь, обязательно найти ее, а те, кто потерял веру в любовь, найти ее снова. Любите и будьте любимы!