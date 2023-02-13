Символ Дня святого Валентина есть "валентинка" – открытка в форме сердца, чаще всего содержащая признание в любви. В этот замечательный праздник не забудьте поздравить своих любимых, родных и близких. Для этого мы сделали романтическую подборку картинок-поздравлений, отмечает 24 Канал.

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Картинки-поздравления с Днем святого Валентина

Картинки-поздравления с Днем святого Валентина / Фото "Телеграф"

День Валентина в Украине – картинки-поздравления с праздником, валентинки / Фото из открытых источников

Поздравления с Днем влюбленных 2023 – картинки и валентинки / Фото из открытых источников

День святого Валентина 2023 – романтические картинки-поздравления / Фото Etnosoft

Великолепные картинки-поздравления с Днем святого Валентина / Фото KP.UA

Поздравления с Днем Валентина 2023 – картинки, валентинки / Фото "Радио Максимум"

День святого Валентина 2023 – прекрасные валентинки и открытки / Фото "Твой Мир"

Картинки-поздравления с Днем Валентина 2023 – романтические пожелания / Фото krainau.com