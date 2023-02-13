Символ Дня святого Валентина є "валентинка" – листівка у формі серця, яка найчастіше містить зізнання в кохані. У це чудове свято не забудьте привітати своїх коханих, рідних та близьких. Для цього ми зробили романтичну добірку картинок-привітань, зазначає 24 Канал.
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Картинки-привітання з Днем святого Валентина
Картинки-привітання з Днем святого Валентина / Фото "Телеграф"
День Валентина в Україні – картинки-привітання зі святом, валентинки / Фото з відкритих джерел
Привітання з Днем закоханих 2023 – картинки та валентинки / Фото з відкритих джерел
День святого Валентина 2023 – романтичні картинки-привітання / Фото Etnosoft
Чудові картинки-привітання з Днем святого Валентина / Фото KP.UA
Привітання з Днем Валентина 2023 – картинки, валентинки / Фото "Радіо Максимум"
День святого Валентина 2023 – чудові валентинки та листівки / Фото "Твій Світ"
Картинки-привітання з Днем Валентина 2023 – романтичні побажання / Фото krainau.com