День Валентина – це не привід себе жаліти через те, що ти святкуєш його на самоті. Навпаки, це хороша можливість приділити більше часу собі й зробити те, що давно відкладали на потім, зазначає 24 Канал.

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Як провести День святого Валентина на самоті – ідеї

Придбайте собі подарунок

Зробіть собі той подарунок, про який давно мріяли. Насправді варіантів безліч: ви можете купити собі квіти чи придбати красивий посуд, піти у кінотеатр чи у перукарню, щоб зробити красиву зачіску або макіяж, або навіть піти на консультацію до стоматолога. Адже любов до себе проявляється у найменших дрібницях.

Також виявляється, коли ми робимо чи отримуємо подарунки, у нашому мозку стимулюються ті ж нейронні мережі, що активні під час простих фізичних задоволень. Тож коли ви робите себе щасливити, то всі навколо вас теж будуть щасливими.

Як провести День святого Валентина на самоті – цікаві ідеї / Фото Canva

Зробіть кіновечір

На День Валентина не обов'язково дивитися романтичні фільми. Є багато інших кінострічок, які не менш цікаві та захоплюючі. Щоб розслабитися, потрібно обрати той фільм, який саме вам найбільш до вподоби і який підніме вам настрій.

Поради як відсвяткувати День Валентина 2023 на самоті / Фото з відкритих джерел

Влаштуйте романтичну вечерю для себе

Романтична вечеря – це відмінна ідея, щоб провести час із собою. Купіть красиві квіти та свічки, увімкнуть драйвову чи розслабляючу музику, приготуйте щось смачне чи замовте свою улюблену страву.

Поради як відсвяткувати День Валентина самому / Фото Canva

Подзвоніть людині з якою ви давно не спілкуєтеся

День святого Валентина – це хороший привід сконтактуватися з тією людиною, з якою ви давно не спілкувалися. Подзвоніть їй, або напишіть листа. Не соромтеся цього, адже це нормально нагадати комусь, що ви сумуєте і любите когось просто тому, що ця людна існує.

Як провести День святого Валентина на самоті – поради на 14 лютого / Фото Canva

Сходіть на SPA–процедуру

Любов до себе – це дарувати собі хороші емоції самостійно, а не очікувати, щоб це хтось зробив для вас. Замовте на 14 лютого послугу обгортання шоколадом або розслабляючий масаж. Так ви зможете заповнити цей день чимось приємним замість роздумів про самотність.

День святого Валентина 2023 – ідеї, як провести цей день на самоті / Фото Canva

Запам'ятайте, що ви не є чиєюсь половинкою, ви цілісна особистість, а відсутність коханої людини – це не привід для суму. Любіть своє життя, розвивайтеся і будьте щасливими.