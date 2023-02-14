Если до сих пор не определились с подарком на День святого Валентина, а свидание уже через несколько часов, не спешите бежать за тюльпанами, отложите их до 8 Марта. Дальше интересны идеи быстрых и достаточно бюджетных презентов, которые успеете приобрести для девушки даже 14 февраля.

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Топ идей, что подарить девушке на Валентина вместо цветов

Декоративные свечи

Сейчас это не только приятный презент, который придаст интерьеру изысканности, но и очень практичен, учитывая регулярные отключения электроэнергии по всей стране. Восковые, парафиновые, гелевые свечи разных цветов и формы станут идеальным дополнением вашего романтического вечера.

Настольная игра

Такой подарок однозначно приятно удивит девушку и позволят любопытно провести время вместе. Вы можете выбрать романтическую настольную игру или эротическую, как вот постельный путеводитель для взрослых пар.

Фруктовый бокс

Если шоколадные валентинки – это заезженная тема, то фруктовый бокс на 14 февраля – ничуть. Это не только приятный, но и полезный подарок, который покажет вас как заботливого парня. Ведь никто не откажется от порции витаминов зимой.

SPA-программа для двоих

Сертификат на SPA – это небанальный презент, который однозначно сблизит вас. Вдвоем вы нырнете в мир релакса, позаботитесь о своем теле, самочувствии и ментальном здоровье. Это отличный вариант на выходные после долгих тяжелых будней.

Набор чая

Этот презент стоит как цветы, но удивит девушку больше, чем букет тюльпанов или роз. Сейчас во многих супермаркетах можно купить, например, набор вязаного чая в красивых подарочных коробках, что будет выглядеть как полноценный подарок. Он придаст вкус и аромат не одному вашему вечеру вдвоем.

Мастер-класс для двоих

Таких подарочных сертификатов даже на просторах Интернета множество. Вы можете выбрать для себя что угодно на любой вкус и кошелек – от конной прогулки до мастер-класса по гончарству, живописи, вокалу, танцам. Все зависит от предпочтений вашей любимой. Или рискните и овладейте что-то новое вместе, это всегда незабываемые эмоции.