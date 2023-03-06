На 8 березня варто обрати для дівчини щось незвичайне та креативне. Оскільки подарунок відображатиме ваші почуття та ставлення до коханої людини. Тому 24 Канал підготував 4 оригінальні ідеї, що подарувати близьким жінкам в це свято.

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Цікаві ідеї, що подарувати дівчині замість квітів

Абонемент у спортзал чи на йогу

Гарним подарунком для дівчини на 8 березня буде абонемент в спортзал. Оскільки спорт допоможе покращити стан здоров'я та зміцнити м'язи. Однак тут варто звернути увагу на спосіб життя вашої дівчини та її особисті уподобання.

Крім того, зараз популярною є йога. Такі заняття особливо будуть корисними після робочого дня. Йога допоможе покращити фізичний та духовний стан. Гарною ідеєю також буде, коли ви будете займатися спортом разом з дівчиною.



На 8 березня можна подарувати абонемент в спортзал / Фото Canva

Курс чи майстер-клас для вдосконалення навичок та саморозвитку

Досить практичним та корисним подарунком на свято буде пізнавальний курс для покращення навичок та саморозвитку. У такому разі важливо знати, чим займається дівчина та які курси вона вже проходила. Актуальними можуть бути курси з вивчення іноземної мови, про тайм-менеджмент чи ораторську майстерність. Це потрібно обирати індивідуально.

Крім того, варто подарувати тематичний майстер-клас. Наприклад, урок з виготовлення свічки, миловаріння, малювання чи інших видів мистецтва.



Дівчина на 8 березня можна подарувати курс чи майстер-клас / Фото Canva

Весняна фотосесія в студії чи на вулиці

Ще однією креативною ідеєю для подарунка є фотосесія. Необхідно правильно обрати стиль та місце. Це може бути як фотосесія в студії, так і на природі чи в кав'ярні. Крім цього, додатково можна придбати для дівчини послуги стиліста чи візажиста для створення образу на фотосесію.



На 8 березня можна подарувати фотосесію / Фото Pinterest



Фотосесія – гарний подарунок для дівчини на 8 березня / Фото Pinterest

Поїздка в гори

Незвичайним подарунком, який точно вразить вашу дівчину, є поїздка в гори. Для цього потрібно замовити затишний будинок на природі, де б можна було відпочити від міської метушні. Таку подорож можна організувати на двох. Тоді ви зможете гарно провести час разом.



На 8 березня варто подарувати поїздку в гори замість квітів / Фото Pinterest