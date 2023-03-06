На 8 марта стоит выбрать для девушки что-нибудь необычное и креативное. Поскольку подарок будет отражать ваши чувства и отношение к любимому человеку. Поэтому 24 Канал подготовил 4 оригинальные идеи, что подарить близким женщинам в этот праздник.

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Интересные идеи, что подарить девушке вместо цветов

Абонемент в спортзал или йогу

Хорошим подарком для девушки на 8 марта станет абонемент в спортзал. Поскольку спорт поможет улучшить здоровье и укрепить мышцы. Однако здесь следует обратить внимание на образ жизни вашей девушки и ее личные предпочтения.

Кроме того, сейчас популярна йога. Такие занятия особенно будут полезны после рабочего дня. Йога поможет улучшить физическое и духовное состояние. Хорошая идея также будет, когда вы будете заниматься спортом вместе с девушкой.



На 8 марта можно подарить абонемент в спортзал / Фото Canva

Курс или мастер-класс для усовершенствования навыков и саморазвития

Достаточно практичным и полезным подарком на праздник будет познавательный курс для улучшения навыков и саморазвития. В этом случае важно знать, чем занимается девушка и какие курсы она уже проходила. Актуальными могут быть курсы по изучению иностранного языка, о тайм-менеджменте или ораторском мастерстве. Это нужно выбирать индивидуально.

Кроме того, следует подарить тематический мастер-класс. Например, урок по изготовлению свечи, мыловарения, рисования или других видов искусства.



Девушка на 8 марта можно подарить курс или мастер-класс / Фото Canva

Весенняя фотосессия в студии или на улице

Еще одной креативной идеей для подарка есть фотосессия. Необходимо правильно выбрать стиль и место. Это может быть как фотосессия в студии, так и на природе или в кафе. Кроме того, дополнительно можно приобрести для девушки услуги стилиста или визажиста для создания образа на фотосессию.



8 марта можно подарить фотосессию / Фото Pinterest



Фотосессия – хороший подарок для девушки на 8 марта / Фото Pinterest

Поездка в горы

Необычным подарком, который поразит вашу девушку, является поездка в горы. Для этого нужно заказать уютный дом на природе, где можно было бы отдохнуть от городской суеты. Такое путешествие можно организовать на двоих. Тогда вы сможете хорошо провести время вместе.



8 марта стоит подарить поездку в горы вместо цветов / Фото Pinterest