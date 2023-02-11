День святого Валентина 2023: ідеї парних подарунків для закоханих

14 лютого – це особлива дата для закоханих пар. Напередодні свята вони купують один одному подарунки, щоб висловити свої глибокі почуття. Інколи буває досить складно обрати вдалий подарунок, адже у День Валентина хочеться купити щось оригінальне та романтичне.

Обираючи сюрприз, важливо звернути увагу на захоплення людини та її любов чи нелюбов до різних милих романтичних речей. 24 Канал вирішив вам допомогти у цьому й створив добірку парних подарунків, щоб ви могли здивувати свою кохану людину.

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Ідеї парних подарунків на День святого Валентина 2023

Парні футболки або піжами

Такий подарунок принесе не лише гарні емоції, а й підійде до безлічі образів. Адже зручність і якість продемонструє вашу любов та турботу.

День Валентина – ідеї парних подарунків для закоханих / Фото Crafta

Піжама у якості подарунка – це завжди своєчасний та вдалий варіант. Особливо це актуально у холодну пору року.

Подарунки на День Валентина – ідеї / Фото Shafa

Чашки для двох

Хороший варіант – це чашка з підігрівом. Вона підтримує ідеальну температуру напоїв. Завдяки такій чашці не потрібно декілька разів нагрівати чайник і витрачати електроенергію.

Ідеї парних подарунків на День Валентина / Фото Home coffe

Також можна обрати чашки з милим дизайном або чашку-хамелеон.

День закоханих – ідеї подарунків для двох / Фото Super Pupers

Парні кулони або браслети з гравіюванням

Срібні прикраси – це чудовий подарунок до Дня закоханих, адже своє кохання можна передати за допомогою таємного послання чи символу.

Що подарувати на День Валентина – ідеї / Фото з відкритих джерел

Абонемент на двох у спа-салон

Такий подарунок дозволить не лише розслабитися закоханим, а й зніме та покращить кровообіг. Це приємний спосіб побути вдвох й забути про всі буденні справи.

День святого Валентина – ідеї подарунків / Фото One Deal

Гра на двох

За допомогою такої гри ви зможете обмінятися зі своєю коханою людиною мріями, страхами чи кумедними історіями.

День Валентина – ідеї подарунків один одному / Фото з відкритих джерел

Спільна фотосесія

Фотосесія допоможе зберегти хоча б частинку щасливих емоцій. Якщо ви хочете провести свято Валентина так, щоб цей день вам запам'ятався, то можете сміливо обирати фотосесію у стилі Love Story.

День Валентина 2023 – ідеї подарунків для закоханих / Фото "Телеграф"

Романтична подорож на двох

Це досить красивий та ефектний подарунок, адже спільні емоції завжди зближують закоханих. Однак, тут заздалегідь важливо врахувати всі "за" та "проти".

Що подарувати на День Валентина – ідеї для закоханих / Фото "Карпати Travel"